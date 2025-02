Creador de $LIBRA presumía tener control sobre Milei y sobornar a su hermana

El empresario Hayden Davis, propietario de Kelsier Ventures, una de las empresas detrás del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, se encuentra en el epicentro de un escándalo tras la filtración de chats en los que presumía tener "control" total sobre las acciones y declaraciones del Presidente de Argentina, Javier Milei, para promocionar el token.

De acuerdo con los mensajes a los que tuvo acceso el medio argentino La Nación, Davis también organizó maniobras de insider trading y pagó sobornos para asegurar el éxito de sus planes, incluyendo pagos a la hermana del mandatario.

Estos mensajes, algunos de los cuales han sido difundidos públicamente en redes sociales, fueron revelados para exponer las acciones de Davis tras el colapso de su proyecto.

"Le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace lo que quiero", se lee en uno de los chats que citó la periodista Camila Dolabijan.

El escándalo de $LIBRA ha generado repercusiones políticas locales, aunque estas se ven opacadas por los efectos globales del caso. Si bien el papel de Javier Milei ha sido cuestionado, la prioridad ahora es identificar a los verdaderos responsables detrás de la estafa.

Como resultado, muchas personas optaron por hacer públicas o enviar en privado pruebas de lo que Davis planeaba y afirmaba haber logrado con el lanzamiento del token. No obstante, hasta el momento, no existen evidencias que confirmen la veracidad de sus declaraciones.

El Gobierno argentino, por su parte, niega rotundamente que Milei o alguien de su entorno haya obtenido beneficios económicos de este caso.

De acuerdo con la publicación de La Nación, uno de los mensajes a los que tuvo acceso fue enviado por Davis a un ejecutivo de una firma de inversión en criptomonedas el 11 de diciembre de 2024. En dicho mensaje, Davis solicitaba capital para el lanzamiento de un memecoin vinculado a Milei.

"Genial, también podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga". "Eso es una locura", le responde su interlocutor. "Le envío $$ a su hermana y el firma lo que digo y hace lo que quiero. Craziest shit (Una locura)", agregó. La firma rechazó la oferta.

El medio argentino intentó comunicarse con Hayden Davis directamente y a través de personas cercanas, pero no obtuvo respuesta sobre este punto.

Ya había inversores involucrados en $LIBRA. Una conversación entre ellos revela su conocimiento sobre los manejos de Hayden Davis y lo que este afirmaba poder hacer. "Estaba fuera de control", comentó uno de los inversores, refiriéndose a Davis. Otro añadió: "La codicia. [Hayden] sentía que había descubierto una fórmula de impresión de dinero".

En un chat grupal entre miembros de DeFi Tuna, un protocolo basado en Solana que financió a Kelsier Ventures y a personas de esta segunda empresa, involucradas en el lanzamiento de $LIBRA, se dio el siguiente intercambio, el 15 de enero de este año.

Vlad Pozniakov, el manager de producto, expresó su incertidumbre sobre los objetivos a largo plazo del proyecto y preguntó: "Además, no sé sus objetivos a largo plazo. ¿Quieren seguir haciendo pump (aumento rápido y significativo del precio) o quieren distribuir todos los MATES (a gente cercana) rápido?"

Hayden Davis respondió: "Sí, fellas. Para ser honesto, estamos tratando de max extrac (equivalente a sacarle todo el jugo) en esta ocasión. No sé si estos fundadores son buenas o malas personas. Usualmente estamos muy tranquilos llegando al lanzamiento, pero este tipo es raro."

En estas charlas también figura Gideon Davis, el hermano de Hayden y COO de la empresa. Se discuten estrategias de gestión del precio. Mientras Hayden y Gideon son las caras visibles de Kelsier Ventures, también está involucrado su padre, Tom Davis.

En un reportaje con The Christian Broadcasting Network, Tom, quien se define como un devoto cristiano después de que Dios le salvó la vida, reveló que pasó un año en una cárcel federal de Estados Unidos. "A los 17 años, empecé a trabajar en una empresa sospechosa y ganaba muchísimo dinero. Cometimos acciones que jamás debimos haber hecho, como falsificar cheques de viaje, asumir identidades falsas y crear dinero de la nada".

Diogenes Casares, un reconocido experto en finanzas descentralizadas (DeFi) y cofundador de Stream Finance, afirmó: "Me informaron que una persona cercana a Milei había recibido un soborno de cinco millones de dólares para facilitar su encuentro con él. Es importante aclarar que esto no significa que Milei haya recibido el dinero, sino que alguien en su círculo cercano lo recibió para que Milei promoviera el token. La alta jerarquía de esta persona y la credibilidad de la fuente (aunque no puedo verificarla por completo) me generaron gran preocupación y me llevaron a investigar más a fondo".

En una grabación difundida por Solana Floor y confirmado por los interlocutores, se puede escuchar al fundador de Defi Tuna, Moty Povolotski, y a Ben Chow, de la empresa Meteora (con la que Kelsier trabajó en el lanzamiento), durante una reunión virtual en la que Povolotski le explica a Chow que habían interactuado con Kelsier, pero luego de observar sus manejos, decidieron devolverles el dinero y cortar su relación.

"Pasaron cosas raras. Algo que me asustó es que 30 minutos antes de que Melania saliera, Hayden sabía cuándo lo iban a retuitear, se lo decía a Vlad, pidió liquidez. Y me preguntaba a cuántos se lo había dicho. Los que 'snipearon' Melania 'snipearon' los siguientes [en relación con $LIBRA]", comenta Povolotski.

Davis admitió su participación en ambos tokens, Melania y Libra, y Chow renunció tras la divulgación de las imágenes.

Las pruebas recopiladas plantean más preguntas sobre lo que ocurrió antes y después del tuit de Milei. El Presidente afirmó, en una entrevista con Todo Noticias el lunes pasado, que había publicado el mensaje tres minutos después de su lanzamiento para mostrar su apoyo como "tecno optimista". Sin embargo, la cronología no concuerda. Su tuit se publicó simultáneamente con el lanzamiento del token, lo cual implica que no se podía adquirir la criptomoneda un minuto antes.

Davis se encuentra en el ojo del huracán a nivel mundial por diversas razones. Asegura ser el custodio de unos 100 millones de dólares que "pertenecen a Argentina" y, aunque dice estar esperando instrucciones, sigue en contacto con fuentes cercanas al Gobierno. Estas evidencias se suman a las sospechas locales sobre solicitudes de sobornos realizadas por personas del entorno de Milei.

Además de Charles Hoskinson, fundador de Cardano, quien afirmó públicamente que le solicitaron dinero para reunirse con el Presidente, dos empresarios que asistieron al Tech Forum del año pasado aseguraron a este medio que los organizadores y su entorno (Mauricio Novelli y Manuel Torreones Godoy) les pidieron dinero incluso para tomarse una foto con Milei.