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Crecida de un río deja 5 muertos en Ecuador

Por AP

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Crecida de un río deja 5 muertos en Ecuador
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      QUITO.- La súbita crecida de un río en el sur de Ecuador, que arrastró la víspera a una camioneta con 12 trabajadores, dejó al menos cinco personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron recuperados el miércoles, informaron los socorristas.

      El hecho ocurrió en medio de las fuertes lluvias que se presentan en esa zona del país debido a la presencia del fenómeno El Niño, que llevó al gobierno a declarar un mes atrás la alerta roja en todo el territorio.

      Johnny Peñafiel, jefe de prevención del Cuerpo de Bomberos de La Troncal, en la provincia de Cañar, donde ocurrió el percance, confirmó a The Associated Press que la tarde del miércoles concluyeron las tareas de rescate tras localizar los cuerpos de las cuatro víctimas restantes. Uno había sido hallado la noche previa.

      Óscar López, uno de los sobrevivientes, relató a la radio "La Troncal" que los trabajadores de la empresa de agua municipal se trasladaban hacia el poblado Cerro Azul, al otro lado del río Bulubulu, cuando el vehículo "se apagó en medio del camino".

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      Pese a los intentos por sacarlo de la zona, "no nos dio tiempo a nada, cuando miramos a nuestras espaldas ya venía el aluvión encima", contó López, quien se encontraba en la zona para cooperar en la búsqueda de sus compañeros. Él y otras seis personas lograron sobrevivir.

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