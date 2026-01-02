Crecientes protestas en Irán dejan más víctimas

Dubái, EAU.- Las crecientes protestas provocadas por la frágil economía de Irán se extendieron el jueves a las provincias rurales de la República Islámica, con al menos seis personas muertas en las primeras fatalidades reportadas entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, informaron las autoridades.

Las muertes podrían marcar el inicio de una respuesta más contundente por parte de la teocracia iraní ante las protestas, que han disminuido en la capital, Teherán, pero se han expandido a otros lugares. Las fatalidades, una el miércoles y cinco el jueves, ocurrieron en tres ciudades predominantemente habitadas por el grupo étnico Lur de Irán.

La violencia más intensa pareció azotar Azna, una ciudad en la provincia de Lorestán de Irán, a unos 300 kilómetros al suroeste de Teherán. Allí, videos en línea supuestamente mostraban objetos en la calle en llamas y disparos resonando mientras la gente gritaba: "¡Sinvergüenzas! ¡Sinvergüenzas!"

En Lordegan, una ciudad en la provincia de Chaharmahal y Bakhtiari de Irán, videos en línea mostraron a manifestantes reunidos en una calle, con el sonido de disparos de fondo. Las imágenes coincidían con características conocidas de Lordegan, a unos 470 kilómetros (290 millas) al sur de Teherán.

