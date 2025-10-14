Crecimiento económico en Estados Unidos supera expectativas según FMI

WASHINGTON (AP) — Las economías de Estados Unidos y del mundo crecerán un poco más este año de lo que se había pronosticado anteriormente, ya que los aranceles de la administración Trump han resultado ser menos disruptivos de lo esperado, dijo el martes el Fondo Monetario Internacional, aunque el impacto total de esas políticas aún está emergiendo.

La economía de Estados Unidos se expandirá 2% en 2025, proyectó el FMI en sus Perspectivas Económicas Mundiales, un influyente reporte semestral. Eso es ligeramente superior al pronóstico del 1,9% en la actualización del FMI en julio y del 1,8% en abril. Estados Unidos debería crecer 2,1% el próximo año, también solo una décima de punto porcentual más rápido que su proyección anterior, dijo el FMI.

Mientras tanto, la economía global crecerá 3,2% este año, frente a una estimación del 3% en julio, pronosticó el FMI, y 3,1% en 2026, igual que su estimación anterior.

Las cifras representan un pequeño viaje de ida y vuelta para el FMI: en enero, antes de que Trump comenzó a imponer aranceles, había pronosticado un crecimiento global del 3,3%, solo ligeramente superior a su estimación más reciente. Aunque las economías de Estados Unidos y del mundo han tenido un mejor desempeño de lo esperado, es demasiado pronto para decir que están completamente a salvo, dijo el FMI, ya que Trump sigue amenazando con aranceles y puede llevar tiempo que los cambios en los patrones de comercio internacional se materialicen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las razones del mejor desempeño "son claras", afirmó el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, en un blog.

"Estados Unidos negoció acuerdos comerciales con varios países y otorgó múltiples exenciones", escribió Gourinchas. "La mayoría de los países se abstuvieron de tomar represalias, manteniendo en su lugar el sistema comercial en gran medida abierto. El sector privado también demostró ser ágil, adelantando importaciones y redirigiendo rápidamente las cadenas de suministro".

Al adelantar las importaciones, muchas empresas pudieron abastecerse de bienes antes de que los aranceles entraran en vigor, lo que les permitió evitar o retrasar aumentos de precios.

Sin embargo, muchos de esos factores solo reflejan "un alivio temporal, más que una fortaleza subyacente en los fundamentos económicos", dijo el informe del FMI.

El FMI también dijo que los datos de precios de importación en Estados Unidos muestran que hasta ahora los importadores y minoristas están pagando la mayoría de los aranceles, no las empresas extranjeras, como muchos funcionarios de la administración Trump han predicho. Con el tiempo, es probable que esas empresas transfieran más de los aumentos de precios a los consumidores, dijo el FMI.

Hay señales de que algunos de los inconvenientes de los aranceles más altos están comenzando a emerger, según el reporte del FMI. La inflación subyacente, que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía, ha subido al 2,9%, según la medida preferida de la Reserva Federal, frente al 2,7% de hace un año. La contratación se ha detenido casi por completo, lo que podría reflejar en parte un enfoque más cauteloso por parte de muchas empresas ante la incertidumbre creada por los aranceles más altos.

Las previsiones del FMI son modestamente más optimistas que las expectativas de muchos economistas del sector privado. La Asociación Nacional de Economía Empresarial (NABE), un grupo de economistas académicos y empresariales, pronosticó el lunes que Estados Unidos crecería solo 1,8% este año y 1,7% en 2026.

Casi dos tercios de los economistas encuestados por la NABE creen que los aranceles de la administración están ralentizando el crecimiento hasta en medio punto porcentual.

Otras tendencias están compensando algunos de los inconvenientes de los aranceles en Estados Unidos, dijo Gourinchas. Por ejemplo, las medidas contra la inmigración han reducido la oferta de trabajadores al mismo tiempo que la contratación ha disminuido. Como resultado, la tasa de desempleo se ha mantenido baja.

Un auge de inversiones impulsado por la inteligencia artificial en centros de datos e informáticos también ha proporcionado un impulso a la economía, señaló Gourinchas en su publicación de blog.

Mientras tanto, China ha resistido el impacto de los aranceles estadounidenses enviando más de sus bienes a Europa y Asia, en lugar de a Estados Unidos, y su moneda se ha depreciado, lo que ha abaratado sus exportaciones. El FMI pronostica que la economía de China se expandirá 4,8% este año y 4,2% en 2026, igual que en julio.

En Europa, Alemania está impulsando el crecimiento aumentando el gasto gubernamental para fortalecer su ejército, dijo Gourinchas. El FMI ahora espera que los 20 países que usan el euro crezcan 1,2% este año, frente a un pronóstico del 1% en julio, y 1,1% el próximo año, igual que hace tres meses.

El FMI es una organización de préstamos de 191 naciones que trabaja para promover el crecimiento económico y la estabilidad financiera y para reducir la pobreza global.