Crisis eléctrica en Cuba: Rubio exige nuevo liderazgo y reformas

LA HABANA (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump dejó claro el martes que ve a Cuba como el próximo país donde Estados Unidos puede escenificar sus deseos en el escenario mundial.

Un día después del tercer apagón nacional de Cuba en cuatro meses, y mientras la economía de la isla socialista sufre bajo las sanciones de Estados Unidos, Trump dijo: "Cuba ahora mismo está en muy mal estado".

"Y haremos algo con Cuba muy pronto", añadió el presidente.

El gobierno de Trump busca que el mandatario Miguel Díaz-Canel se vaya mientras Estados Unidos continúa negociando con el gobierno cubano, según un funcionario estadounidense y una fuente con conocimiento de las conversaciones entre Washington y La Habana. No se ha ofrecido ningún detalle sobre a quién le gustaría a la administración estadounidense ver llegar al poder.

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De todos modos, muchos cubanos no creen que Díaz-Canel tenga mucho poder en Cuba, a diferencia del padre fundador revolucionario Raúl Castro y su familia.

Vuelve la electricidad

La luz regresaba lentamente a los hospitales y algunos hogares el martes por la tarde, pero las autoridades advirtieron que la deteriorada red eléctrica cubana podría fallar de nuevo.

El gobierno atribuye sus problemas a un bloqueo energético de Estados Unidos después de que Trump amenazó en enero con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

Desde la Casa Blanca, Rubio, quien es de ascendencia cubana, dijo que la isla "tiene una economía que no funciona en un sistema político y gubernamental. No pueden arreglarlo".

Un funcionario cubano dijo el lunes que Cuba está abierta a comerciar con empresas estadounidenses, pero esas promesas se han hecho antes.

"Así que tienen que cambiar drásticamente", dijo Rubio. "Lo que anunciaron ayer no es lo suficientemente dramático. No va a arreglarlo".

El gobierno de Trump exige que La Habana libere a los presos políticos y avance hacia la liberalización política y económica a cambio de levantar las sanciones. Trump también ha planteado la posibilidad de una "toma amistosa de Cuba".

Aunque Cuba produce el 40% de su petróleo y ha estado generando su propia electricidad, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, mientras su red eléctrica sigue desmoronándose.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba dijo en X que la isla había restablecido el sistema eléctrico en la ciudad occidental de Pinar del Río y en la provincia sudoriental de Holguín, y que algunos "microsistemas" comenzaban a operar en varios territorios.

Los medios estatales informaron que para el lunes en la noche, se había restablecido la electricidad para el 5% de los residentes de la capital, La Habana, lo que representa a unos 42.000 clientes.

Gente que sufre

Los residentes de la ciudad están preocupados por la descomposición de los alimentos y simplemente tratan de arreglárselas en hogares sin luz.

"Hay un relajo con la luz que no puedo", comentó Dalba Obiedo, de 48 años. "Mira, anoche me caí de una escalera de 27 escalones. Ahora tengo que operarme de la mandíbula. Me caí por culpa de no haber luz".

El lunes, el Ministerio de Energía y Minas reportó que se produjo una "desconexión completa" del sistema eléctrico del país, y señaló que no hubo fallas en las unidades que estaban operando cuando colapsó la red.

Lázaro Guerra, director de electricidad del ministerio, dijo a los medios estatales el lunes que las cuadrillas intentaban reiniciar varias plantas termoeléctricas, que son clave para restablecer el servicio.

Tomás David Velázquez Felipe, residente de La Habana, de 61 años, afirmó que los incesantes apagones le hacen pensar que los cubanos que puedan deberían simplemente hacer las maletas y abandonar la isla. "¿La corriente? Eso es abusivo; ya se han pasado de rosca. ¿Qué va a pasar? Que nos metan tres días sin luz, y lo poco que tenemos para comer se echa a perder y nadie responde nada, ni resuelven nada. Todo es lo mismo con lo mismo aquí".