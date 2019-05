Cristina Fernández anuncia su candidatura a la Vicepresidencia de Argentina

BUENOS AIRES (EFE).- La ex jefa de Estado argentina Cristina Fernández (2007-2015) anunció este sábado que, de cara a las próximas elecciones de octubre, integrará una formula en la que ella se postulará a la Vicepresidencia del país, con su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente.



"Esta fórmula que proponemos estoy convencida que es la que mejor expresa lo que en este momento en la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos y económicos también, no solo para ganar una elección, sino para gobernar", expresó la actual senadora a través de un video locutado con su voz en Twitter.



Con este anuncio terminan meses de conjeturas en el abanico político y en los medios de comunicación sobre el futuro político de Fernández y pone el foco principal en el abogado Alberto Fernández, de 60 años, quien fue jefe de su Gabinete de Ministros y el de su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) entre 2003 y 2008.



Los dos Fernández acudirán en una misma fórmula presidencial a las llamadas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que se celebrarán el próximo 11 de agosto y en las que los ciudadanos definirán mediante su voto cuál de todos los aspirantes a un mismo cargo que presenta cada partido será el candidato para participar en los comicios generales de octubre.



La exmandataria desveló su decisión convencida de que nunca le "desvelaron los cargos políticos" y de que "la expectativa o la ambición personal tienen que estar subordinadas al interés general", pero también de que actualmente "la situación del pueblo del país es dramática" y esta fórmula es "la que mejor expresa" de cara al consenso.



El precandidato a presidente, que estuvo varios años distanciado de la viuda de Kirchner, fue su jefe de Gabinete solo unos meses, hasta que en julio de 2008 presentó su renuncia tras el polémico rechazo en el Senado -con el amparo del vicepresidente de entonces- de un proyecto oficialista que buscaba aplicar un nuevo sistema impositivo al comercio de la soja.



En las últimas semanas se les vio de nuevo en armonía, tanto que ella desveló que fue él quien la animó a escribir su exitosa autobiografía, "Sinceramente".



"Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años y es cierto, con quien tuvimos también diferencias, tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su Presidencia y lo vi junto a él, decidir, organizar, acordar y buscar la mayor amplitud posible del Gobierno", narra la senadora en el vídeo, editado con imágenes históricas.



Según recuerda, al momento de asumir su esposo, en 2003 -con los efectos de la grave crisis del 2001 todavía latentes- fueron "tiempos muy difíciles".



"Pero estos que estamos viviendo los argentinos y las argentinas, son realmente dramáticos. Nunca tantos y tantas durmiendo en la calle, nunca tantos y tantas con problemas de comida, de trabajo nunca tantos y tantas desesperados llorando frente una factura impagable", aseveró.



"Y si miramos al Estado, ¡ay, dios mío!, la deuda externa en dólares contraída en apenas tres años es más grande que la que Néstor recibió 'defaulteada', eso sí con un agravante todavía. Casi el 40 % es con el Fondo Monetario Internacional", lamenta.



A su juicio, es "fundamental entonces evitar sumar a la frustración actual, producto de la estafa electoral que facilitó la llegada de Mauricio Macri al poder", una "nueva frustración" que "sumergiría a la Argentina en el peor de los infiernos".



La coalición que gobierne, agregó, "deberá ser mucho más amplia que la que haya ganado las elecciones, este es el mejor aporte que puedo hacerle en mi país"



"Los dirigentes debemos dejar de lado las ambiciones y las vanidades personales y yo estoy dispuesta a aportar desde el lugar que pueda ser más útil", reconoció.



El pasado martes, Cristina Fernández participó de una reunión de la comisión directiva del Partido Justicialista, histórica formación peronista, que generó fuerte expectación porque hace años que ella, líder del sector kirchnerista del peronismo, no asistía a un cónclave del partido fundado por el expresidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) a mediados de la década de 1940.



En ese encuentro se abogó por la unidad del movimiento para derrotar al Gobierno de Macri, cuya imagen en los últimos meses ha caído fuertemente en las encuestas por la crisis que vive el país, al tiempo que subía la de la exmandataria.



La imagen de Cristina Fernández genera rechazo en parte del peronismo que ella integra, como por ejemplo entre el jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto; el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el exjefe de Gabinete Sergio Massa, quienes ya anunciaron su intención de presentarse el 10 de agosto a las primarias por la corriente Alternativa Federal.