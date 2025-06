Cristina Fernández cumplirá condena por corrupción bajo arresto domiciliario en Buenos Aires

BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal federal concedió el martes a la expresidenta argentina Cristina Fernández el pedido que hizo para cumplir en su domicilio de Buenos Aires la condena de seis años de cárcel por corrupción que le impuso en 2022.

El tribunal resolvió que la líder del peronismo opositor puede cumplir la reclusión en el apartamento donde reside junto a su hija y su pequeña nieta al entender, entre otras razones, que es mayor de 70 años —un atenuante que está contemplado en la ley— y para preservar su seguridad, ya que fue víctima de un intento de atentado hace tres años.

En el fallo, al que tuvo acceso The Associated Press, el tribunal dictaminó que Fernández "deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor" y que "deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario".