Critican a Subway por burlarse de tragedia del submarino Titán

La empresa de comida rápida Subway quedó en el ojo del huracán luego de que en una de sus franquicias pusieran un anuncio que se burlaba de la tragedia del submarino Titán.

El sábado pasado, Timothy Mauck, de Brooklet, Georgia, Estados Unidos, difundió una foto que tomó de un anuncio en un local de Subway en la localidad de Rincon, que decía: "Nuestras subs no implosionan", informó NBC News.

El anuncio aludía al sumergible Titán, que perdió contacto con la superficie y algunos de cuyos restos fueron encontrados cuatro días después. En el submarino, que se dirigía a una expedición al Titanic, viajaban cinco personas. La Guardia Costera determinó que el Titán sufrió una "implosión catastrófica".

Por ello, la decisión de la sucursal de Subway de colocar el anuncio no fue recibida con buenos ojos.

"Eso está mal", reaccionó un usuario en Facebook al publicar la imagen.

"Esto es de mal gusto, por no decir otra cosa. En Rincon, GA. Sé mejor Subway", comentó otra persona en Twitter.

"@SUBWAY esto es en tu tienda en Rincon, GA. No sólo es de mal gusto, es simplemente triste. Hazlo mejor", tuiteó otra persona.

Algunos medios se acercaron a Subway para conocer su postura y la empresa dijo que ya estaba enterada y que había hablado con la sucursal sobre el tema.

"Dejamos en claro que este tipo de comentarios no tienen lugar en nuestro negocio", dijo un vocero de Subway a TODAY.com. "El anuncio ya fue removido".

Mauck lo confirmó. El pasado 2 de julio, mostró una foto donde aparece en blanco el sitio donde antes estaba el anuncio.

De acuerdo con NBC News, Mauck dijo que tomó la foto porque le pareció que el anuncio estaba totalmente fuera de lugar.

"Estoy seguro de que es una falta de respeto con la familia". Sin embargo, no pensó que el asunto creciera tanto.

No es la única broma que se ha hecho en torno a la implosión del sumergible. La dueña de Titán, OceanGate, anunció hoy su decisión de suspender todas sus operaciones comerciales y sus viajes de exploración.