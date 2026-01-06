Critican aliados y adversarios a EU

NACIONES UNIDAS.- Tanto aliados como adversarios de Estados Unidos utilizaron el lunes una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para expresar su oposición a la operación militar que realizó en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Ante el órgano más poderoso de la ONU, los países criticaron —aunque a veces de manera indirecta— la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el país sudamericano y sus recientes comentarios que señalan la posibilidad de expandir la acción militar a otros países, como Colombia y México, por señalamientos de narcotráfico. El presidente estadounidense también ha renovado su amenaza de tomar el territorio danés de Groenlandia por lo que dice son cuestiones de seguridad de su país.

Dinamarca, que tiene jurisdicción sobre la isla rica en minerales, anunció cuidadosamente la posibilidad de que Estados Unidos tome Groenlandia sin mencionar a su aliado de la OTAN por nombre.

"La inviolabilidad de las fronteras no está en negociación", afirmó Christina Markus Lassen, embajadora danesa ante la ONU.

También defendió la soberanía de Venezuela, diciendo que "ningún Estado debería buscar influir en los resultados políticos en Venezuela mediante el uso de la amenaza de fuerza u otros medios incompatibles con el derecho internacional".

Aliados de eu

critican operativo

Aunque el presidente francés Emmanuel Macron respaldó recientemente la captura de Maduro, su enviado ante la ONU fue ligeramente más crítico el lunes, diciendo que cualquier violación del derecho internacional por parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que incluye a Estados Unidos, erosiona "la base misma del orden internacional".