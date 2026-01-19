Critican europeos medida arancelaria de Donald Trump

BERLÍN.- Los ocho países europeos a los que el presidente estadounidense Donald Trump apuntó con un arancel del 10% para oponerse a que Estados Unidos tome Groenlandia criticaron la medida el domingo, advirtiendo que sus amenazas "socavan las relaciones transatlánticas y plantean el riesgo de una peligrosa espiral descendente".

La declaración conjunta de algunos de los aliados más cercanos de Washington deja entrever un posible punto de inflexión en las recientes tensiones sobre soberanía y seguridad casi 24 horas después de la amenaza de Trump.

Fue también la reprimenda más contundente a Trump por parte de los aliados europeos desde que regresó a la Casa Blanca hace casi un año. En los últimos meses, los europeos han optado principalmente por la diplomacia y el halago al mandatario republicano, incluso mientras intentan poner fin a la guerra en Ucrania. La declaración del domingo, así como el envío de soldados por parte de algunos países europeos a Groenlandia para un ejercicio danés de entrenamiento militar, parecieron alejarse de esa estrategia.

La declaración conjunta inusualmente firme de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Holanda y Finlandia señaló que los efectivos enviados a Groenlandia para el ejercicio "Resistencia Ártica" no representan "ninguna amenaza para nadie".

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, dijo a los periodistas en Oslo que se abrió un diálogo con Washington la semana pasada y "no renunciaremos a eso... Así que nos mantendremos en el camino, a menos que Estados Unidos decida lo contrario".

En la misma conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, agregó: "No permitiremos que nos pongan bajo presión, y ese tipo de amenazas (de aranceles por parte de Estados Unidos) son inaceptables entre aliados cercanos". Seis de los países señalados forman parte de los 27 miembros de la UE, que operan como una zona económica única en términos de comercio.

Tras las conversaciones de emergencia entre los enviados nacionales de la UE el domingo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicó que los líderes del bloque están de acuerdo en que "los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos".

Expresaron su "disposición a defendernos contra cualquier forma de coerción", señaló Costa en un comunicado. Se prevé que él convoque a una cumbre de los líderes del bloque más adelante esta semana.