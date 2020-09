Cuando dices la verdad, no debes temer a nada: Malala Yousafzai

La premio nobel de la paz paquistaní Malala Yousafzai aseguró este miércoles que cuando una persona dice la verdad no debe tener miedo, aunque reconoció que muchas veces es ignorada las primeras veces.



"Cuando dices la verdad, no debes temer a nada. La primera vez que hablas eres ignorado, la segunda podrían ignorarte otra vez pero si continuas, la gente comienza a hablar de tus problemas", señaló la joven en el Hay Festival de Querétaro, centro de México.



La activista de 23 años, residente en Inglaterra desde que fue víctima de un atentado a sus 15 años, compartió una charla con la escritora mexicana Lidya Cacho, en la cual insistió en la necesidad de denunciar los abusos para poder erradicarlos.



"Es importante hablar, si no lo haces el cambio jamás va a ocurrir", aseveró la joven, quien enfatizó en la importancia de darle poder a las mujeres y dejar de discriminarlas para que el mundo sea mejor.



"El mundo no se moverá adelante si la mitad de la población está detrás; es importante para el mejoramiento social el empoderamiento de las mujeres; el conocimiento es clave, con él puedes derrotar la ignorancia y el extremismo", agregó.



Malala, quien estuvo en México hace unos tres años en los que se reunió con estudiantes y divulgó su historia como activista de los derechos civiles y de la mujer, intervino este miércoles de manera virtual en el Hay Festival y enfatizó en la necesidad de unidad para cambiar el mundo.



"A veces somos una individualidad y no sabemos si nuestra vos va a tener un impacto, pero cuando unimos las manos y todas las voces, el eco retumba alrededor del mundo", explicó.



Malala se dio a conocer cuando denunció que el régimen talibán prohibía el acceso de las niñas a las escuelas, lo cual tuvo repercusión internacional y la convirtió en centro de represalias hasta que en 2012 fue víctima de un atentado, del cual sobrevivió.



"Hablar de mi derecho a la educación era mi responsabilidad y mi deber", afirmó.



La activista, galardonada con el Nobel de la Paz en el año 2014, recordó que en el mundo hay millones de personas con diferentes historias, experiencias y culturas y ella es una interesada en conocer cómo vive la gente en otras latitudes.



"Esa es la razón por la que amo leer obras de no ficción", concluyó.



Malala es una de las principales personalidades del Hay Festival, que comenzó este miércoles y concluirá el próximo lunes con autoridades de la política, la literatura, el cine y la sociedad.



Entre los que intervendrán en los próximos días están la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, el peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, y los escritores Ida Vitale (Uruguay, Elena Poniatowska y Juan Villoro (México).