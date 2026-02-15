Cuba pospone su Festival del Habano

La Habana, Cuba.- El emblemático Festival del Habano, uno de los foros más importantes del sector a nivel mundial de los afamados puros cubanos, fue pospuesto debido a la tensa situación energética de la isla tras la presión de Estados Unidos.

El comité organizador informó sobre la suspensión de la próxima edición —la número XXVI— que estaba prevista entre el 23 y 27 de febrero, "con el objetivo de preservar los más altos estándares de calidad, excelencia y experiencia que caracterizan a este evento internacional", indicó una nota oficial de la firma Habanos SA.

Durante estas décadas, el festival se convirtió en uno de los momentos más elegantes y glamorosos de la isla con la llegada de fumadores de alto nivel, compradores millonarios y celebridades. Personalidades de decenas de países llegan para desarrollar un programa que incluye desde visitas a plantaciones de tabaco y clases de armado hasta la cata de productos.

Cuba enfrenta una tensa situación energética luego del asalto de Estados Unidos a Venezuela y una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump a finales con la cual amenazó a cualquier país que intente vender petróleo a la isla con imponer aranceles sobre sus productos. Esos sucesos agravaron una grave crisis con largos apagones de hasta 10 horas.

