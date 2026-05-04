Cuba rechaza sanciones de EU

La Habana, Cuba.- El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las sanciones impuestas el viernes por el gobierno de Estados Unidos contra la isla –y quienes se atrevan a comerciar con ella-- y se preguntó hasta cuando el mundo seguirá tolerando los castigos colectivos que parecían abusivos por parte de la administración norteamericana.

El discurso del mandatario publicado por medios de prensa oficiales el domingo se produjo en un encuentro con grupos de solidaridad con la isla y llegó un día después de que el mandatario Donald Trump firmara una nueva orden ejecutiva contra la nación caribeña.

"Esta política no solo busca un ´cambio de régimen´, sino también constituye un acto de desestabilización regional forzando a la comunidad internacional a una elección imposible entre su relación con Cuba y el acceso al mercado y al sistema financiero de Estados Unidos", dijo Díaz-Canel.

"Sencillamente... desde la óptica de las relaciones internacionales, esta orden ejecutiva es un caso de injerencia directa y unilateral por parte de Estados Unidos", indicó el mandatario isleño. "Es un claro intento de imponer un modelo político por coerción económica, utilizando una ley doméstica (de Estados Unidos) para dictar las políticas de otras naciones en detrimento del multilateralismo".

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Díaz-Canel llamó a los gobiernos del mundo a no tolerar este "abuso" al que comparó con los cometidos en Palestina o Líbano. Ambos gobiernos reconocieron que han mantenido conversaciones , pero no se ofrecieron detalles.

Cuba y Estados Unidos enfrentan su peor momento en décadas, luego de que Trump impusiera un cerco energético a la isla presionando un cambio en su modelo político y explícitamente informando que busca asfixiar a la economía de la isla y eventualmente tomarla incluso mediante la fuerza.

Esta orden ejecutiva fue firmada el viernes por Trump y bloquearía activos de personas que operan en la isla en sectores claves como energía, minería, defensa o seguridad, así como en el sector tecnológico. La amenaza corre también para los bancos de terceros países que podrían perder sus cuentas en Estados Unidos.

El cerco energético a Cuba desde enero pasado semiparalizó a la isla dejándola sumergida en largos apagones, limitaciones de transporte, con las industrias a media marcha, vuelos cancelados o rutas recortadas, jornadas laborales reducidas y desabastecimiento de muchos productos básicos y medicamentos.