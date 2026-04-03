Cubanos protestan por las sanciones de EU

La Habana, Cuba.- Cientos de cubanos realizaron el jueves una caravana en motos, triciclos y bicicletas que pasó frente a la embajada de EU en La Habana en protesta por las sanciones de Washington a la isla.

Con banderas cubanas, carteles en defensa de la soberanía de la nación caribeña y en contra del embargo y el cerco petrolero, los participantes arrancaron con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel y miembros de su gobierno.

La manifestación denominada "Parada Antiimperialista" fue convocada por la sección juvenil del Partido Comunista de Cuba.

"Vinimos en bicicleta por esta situación que tiene el país en el contexto actual", dijo Yeni López, de 33 años. "Vamos a estar siempre presentes".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las motos, bicicletas y patinetas se han vuelto comunes en las calles de la isla luego de que Estados Unidos impusiera un cerco petrolero a la nación caribeña y ésta quedará prácticamente paralizada por la falta de combustible .

Muchos vuelos debieron ser cancelados y las aerolíneas que continúan operando suelen reabastecerse de combustible en México o República Dominicana.

La columna de manifestantes pasó frente a la embajada de Estados Unidos al grito de "Cuba sí, bloqueo no" y "Nuestra soberanía no se negocia".

Por su parte Rusia prepara un segundo envío de petróleo a Cuba tras la exitosa llegada del primero, que rompió con permiso de EU tres meses de bloqueo energético de la isla, informó este jueves el ministro de Energía Serguéi Tsiviliov.