Cubrebocas, útil en ciertos espacios, dicen OMS y Ssa

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) modificó la guía para el uso del cubrebocas, la Secretaría de Salud (Ssa) explicó cómo se debe utilizar y de qué material; sin embargo, enfatizó que no hay que creer que el uso de este insumo es la principal medida contra el Covid-19. "El lavado de manos es lo principal. Podríamos salir a la calle sin cubrebocas, [pero] siempre y cuando se guarde la sana distancia", mencionó Alethse de la Torre Rosas, directora General del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida

Luego de que la Ssa reportó que este sábado se llegó a los 113 mil 619 contagios de Covid-19 (3 mil 593 más que el viernes), así como 13 mil 511 fallecimientos (341 más en un día), la funcionaria presentó las maneras correctas de usar el cubrebocas y sus materiales, los cuales dependerán de las actividades, entornos y riesgos de transmisión.

"El personal médico, que está en riesgo de transmisión por gotas, usará mascarilla quirúrgica en áreas de atención clínica, donde no es posible guardar sana distancia y hay riesgo por aerosoles. Se debe usar [mascarilla] N95, (...) El equipo de protección dependerá de la interacción con el paciente y mecanismos de transmisión", dijo.

Sobre el uso de cubrebocas comunitario, mencionó que aquellas personas que tienen síntomas deben usarlo: "Se recomienda que una persona con síntomas respiratorios, si no se puede quedar en casa, use cubrebocas a fin de proteger a los demás".

Agregó que la comunidad en general debe evaluar el uso del cubrebocas, es decir, si estará en un lugar donde no puede mantener la sana distancia. Aconsejó no relajar las otras medidas de higiene, puesto que son fundamentales para evitar la propagación del virus. "Para quienes no tienen síntomas es importante que evalúen la probabilidad de transmisión a la que estarán expuestos (...) Nunca hay que olvidar que se deben seguir cumpliendo las otras medidas de higiene, como el lavado de manos, no tocarse la cara y mantener la sana distancia", externó.

Resaltó que no se tiene que ver al cubrebocas como el pilar de la prevención para contraer coronavirus, y que se debe usar de manera correcta, pues de lo contrario hay más riesgos que beneficios. Al respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que aquellas personas que decidan usar cubrebocas están en su derecho de hacerlo, siempre y cuando lo hagan de manera correcta y sin creer que es la única forma de protegerse.

"El lineamiento de la OMS pone una serie de elementos que hacen ver los posibles usos, beneficios y grandes limitaciones, en México no cambia nada porque es lo que hemos venido presentando, quien quiera usarlo que lo use, pero que sepa que no es una barrera de protección absoluta" , dijo,