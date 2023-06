Cuencas hídricas y costas de México, contaminadas con plásticos, según la ONU

A-AA+

BACALAR, QR., junio 5 (EL UNIVERSAL). - Con un llamado a eliminar los plásticos de un solo uso y promover el reciclaje para evitar la contaminación por esos materiales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el gobierno de Quintana Roo conmemoraron en el pueblo mágico de Bacalar el Día Mundial del Medio Ambiente, en su cincuentenario.

Con la imponente vista de la Laguna de Siete Colores como escenografía, la representante en México de la PNUMA, Dolores Barrientos Alemán, destacó que cada mexicano consume en promedio 66 kilogramos de plástico al año, de los cuales 59 se van a la basura y contaminan suelo, aire y mares.

Remarcó que el análisis del Inventario Nacional de Basura Plástica, que se elaboró en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), arrojó que todas las cuencas hídricas y costas del país están contaminadas con productos plásticos, con una situación más crítica en Baja California, Nayarit y Veracruz. "Tenemos que acabar la fiesta", sentenció.

"Los productos que más frecuentemente encontramos son los que más utilizamos en una fiesta: las tapas, los platos, los vasos, tenedores, cucharas, botellas y colillas de cigarros", informó.

La maestra Barrientos Alemán alertó que se ha encontrado la presencia de microplásticos en gallinas y en especies marinas como pulpo, tiburón, estrella de mar y camarones. "Podemos decir que el micro plástico está ya en el aire, en el suelo, en el agua", por lo que cada mexicano ingiere el equivalente al plástico de cuatro tarjetas de crédito al mes, de acuerdo con un estudio de la Universidad de la Salud de Viena.

Explicó que por ello, Naciones Unidas está negociando este año y el próximo un tratado multilateral parar o reducir la contaminación por plástico. "La solución está en nuestras manos", subrayó la funcionaria de la ONU.

Por su parte, el coordinador residente de Naciones Unidas en México, Peter Grohmann, advirtió que estamos en un punto muy grave por toda la contaminación de las aguas dulces y saladas y recordó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, afirmó que "el mundo se está convirtiendo en un gran basurero".

Dijo que estamos a tiempo de revertir esta situación. "Esto es un tema de cambio de mentalidad. Nuestras niñas y niños nos tienen que empujar, ayudar a cómo hacerlo, porque están cuidando su futuro.

Resaltó que muchas cosas que compramos están empacadas tres veces con plástico que no es necesario y va directamente a la basura. Señaló que se pueden modificar los malos hábitos, como ya se hace con las compras en el súper mercado, donde ya no se dan bolsas de plástico para llevar los artículos.

Al término de la ceremonia, el PNUMA y el gobierno de Quintana Roo suscribieron el Compromiso Global a la Nueva Economía de los Plásticos. La gobernadora Mara Lezama destacó que su administración se compromete a trabajar de la mano con la Federación y con la ONU "en lo que estamos haciendo ya y que tenemos como principales ejes del Plan Estatal de Desarrollo: el crecimiento sostenible y sustentable. Desarrolló sí, pero con orden y con reglamentación".

Recalcó que "hoy no nada más es un gran día en la celebración, sino un día de reflexión y de actuar de manera organizada, coordinada, a través de un nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo".

Plásticos vertidos en ecosistemas acuáticos son un riesgo para la salud, advierte ONU. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que cada año se vierten en los ecosistemas acuáticos entre 19 y 23 millones de toneladas de plásticos, lo que se ha convertido en un riesgo mundial para la salud, pues los microplásticos están invadiendo los alimentos, el agua y el aire.

El PNUMA recordó que en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA, por sus siglas en inglés) llevada a cabo en 2022, representantes de 175 países aprobaron una resolución histórica para poner fin a la contaminación plástica y forjar un nuevo acuerdo internacional legalmente vinculante para el 2024.

Señaló que México está avanzando en esta importante agenda, ya que el primer Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica fue presentado el 14 de abril pasado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y es un análisis que ayuda a identificar las fuentes más importantes de contaminación por plástico y micro plásticos que se filtran al medio ambiente, las vías fluviales y los mares del país.