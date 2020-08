Cuestionan versión oficial de muerte de bielorruso en marcha

La pareja de un bielorruso que murió durante las protestas contra los resultados oficiales electorales en Bielorrusia dice que no cree la versión del gobierno de que Alexander Taraikovsky falleció cuando le estalló en la mano un artefacto explosivo que tenía la intención de arrojar a los policías.

Elena German dijo a The Associated Press el sábado que está segura que la policía le disparó a su pareja, de 34 años.

German habló unas horas antes del funeral y entierro de Taraikovsky. Las circunstancias oscuras de su muerte podrían agravar la furia de los manifestantes, que han protestado por lo que consideran una farsa de elección presidencial y por la consecuente represión policial violenta contra la oposición.

Taraikovsky murió el lunes cuando las protestas agitaron las calles de Minsk, la capital bielorrusa, denunciando las cifras oficiales, según las cuales el presidente Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, ganó un sexto mandato.

German pudo visitar la morgue y ver el cuerpo de Taraikovsky hasta el viernes, cuatro días después de su muerte. La mujer dijo que no creía que él hubiera estado sosteniendo un explosivo.

"Hay una costura en el área del pecho, el agujero fue cosido, pero hay un hematoma negro. Es pequeño, pero lo notamos. Sus manos y pies están completamente intactos, ni siquiera hay hematomas", aseveró.

"Obviamente, fue un tiro en el pecho", agregó.

Un video grabado por un periodista de The Associated Press el lunes muestra a Taraikovsky con la camisa ensangrentada, antes de desplomarse en el suelo. Se ven varios policías cerca y algunos caminan hacia donde Taraikovsky está tirado en la calle y se paran a su alrededor.

El video no muestra por qué cae al suelo ni cómo fue que su camisa estaba ensangrentada, pero tampoco muestra que un artefacto explosivo le estallara en las manos, como sostiene el gobierno.

El Ministerio del Interior de Bielorrusia se ha negado a comentar sobre la situación, más allá de su afirmación inicial de que un manifestante murió a causa del estallido de un explosivo en sus manos.

German dijo que tiene la intención de buscar una investigación exhaustiva. Ha pedido ayuda a una organización bielorrusa en defensa de os derechos humanos y quiere que expertos internacionales participen en una pesquisa.

"Me siento indignada, furiosa, por eso quiero que haya justicia", subrayó. "De hecho, estoy muy asustada. Me quedé sola, sin apoyo. Me siento vacía".