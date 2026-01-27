D. Trump baja el tono en Minesota

Washington.- La Administración de Donald Trump rebajó este lunes el tono y reajustó el masivo operativo de redadas migratorias en Minesota para intentar desescalar la tensión tras la muerte de un segundo manifestante a manos de agentes de inmigración, un hecho que ha generado indignación en todo el país.

El presidente anunció el envío a Mineápolis del zar de la frontera, Tom Homan, responsable de la política de deportaciones masivas, quien será su único interlocutor sobre el terreno, una decisión interpretada como señal de que el operativo se ha desbordado.

Trump mantuvo además una conversación telefónica con el gobernador del estado, Tim Walz, con quien dijo estar "en la misma sintonía", pese a las habituales descalificaciones que vierte en contra de Walz, quien fue candidato vicepresidencial del Partido Demócrata en 2024.

Según explicó Walz, Trump se comprometió durante su llamada a estudiar una reducción del número de agentes federales en el estado y a mejorar la coordinación en operativos dirigidos contra migrantes indocumentados buscados por delitos violentos.

Estos gestos se producen tras el asesinato a disparos de Alex Pretti, de 37 años, por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis, ciudad que en las últimas semanas se ha convertido en epicentro de redadas migratorias y protestas en contra de esos operativos.

Se trata del segundo ciudadano estadounidense asesinado por agentes federales después de la muerte de Renée Good, una mujer de 37 años, el pasado 7 de enero.

En su red social Truth Social, Trump informó de que Homan llegará a Minesota "esta noche". "Es duro pero justo y me reportará directamente", escribió sobre el funcionario, quien no ha estado involucrado hasta ahora en el despliegue.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, referente del ala conservadora por su política migratoria de línea dura, sugirió que la Casa Blanca debe "reajustar" las redadas.