D. Trump pide nuevo gobierno en Cuba

LA HABANA.- El presidente estadounidense Donald Trump prometió el martes acciones inminentes contra el gobierno de Cuba, en momentos en que sus medidas profundizan cada vez más la crisis en la isla.

Un día después de que las sanciones de Trump contra Venezuela —incluidas un alto en las exportaciones de petróleo hacia la isla— contribuyeron al más reciente apagón a nivel nacional en Cuba, Trump y el secretario de Estado Marco Rubio aseguraron que su gobierno considera a la nación antillana como el siguiente país en donde Estados Unidos podría expandir su influencia.

"En estos momentos Cuba está en muy mal estado, y haremos algo con Cuba muy pronto", añadió Donald Trump.

Hasta hace poco, los comentarios de Trump sobre un cambio en Cuba podrían haber sido considerados notables. Pero estas declaraciones se producen después de la operación militar estadounidense que resultó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en Venezuela y de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán.

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El gobierno de Trump busca que el mandatario Miguel Díaz-Canel deje el poder mientras Estados Unidos continúa negociando con el gobierno cubano, según un funcionario estadounidense y una fuente con conocimiento de las conversaciones entre Washington y La Habana. No se ha ofrecido ningún detalle sobre a quién le gustaría a EU que asuma las riendas del gobierno cubano.

De todos modos, muchos cubanos no creen que Díaz-Canel tenga mucho poder en Cuba, a diferencia del líder revolucionario Raúl Castro y su familia.

Con poca información confiable desde La Habana o Washington, los expertos siguen de cerca la situación en busca de pistas.

"Algunas piezas de esta historia, a medida que se van filtrando, no me cuadran", dijo Michael Bustamante, experto en Cuba y profesor asociado de historia en la Universidad de Miami. "No logro entender cuál es el objetivo final aquí para ninguna de las dos partes".

La luz regresaba lentamente a hospitales y algunos hogares el martes por la tarde, pero las autoridades de la isla advirtieron que la deteriorada red eléctrica podría fallar de nuevo.

El gobierno atribuye sus problemas a un bloqueo energético de EU después de que amenazó en enero con implementar aranceles sobre cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

Rubio, de ascendencia cubana, dijo que la isla "tiene una economía que no funciona en un sistema político y gubernamental".