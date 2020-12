Dan 10 años de cárcel a iraní por fotos como "Angelina Jolie zombi"

Una joven iraní que publicó en línea imágenes muy distorsionadas de sí misma fue condenada a 10 años de cárcel, dijo su abogado, un año después de que fuera arrestada por sus actividades en las redes sociales, mencionan medios internacionales.

Sahar Tabar, de 19 años, ha sido condenada a 10 años de cárcel, acusada de "corromper a los jóvenes" y de "falta de respeto por la República Islámica", detalló The Guardian.

El medio indicó que la joven saltó a la fama después de publicar imágenes de sí misma con una cara demacrada y zombi. En un momento tuvo 486 mil 000 seguidores en Instagram.

Después, fue acusada de corrupción de jóvenes y falta de respeto a la República Islámica. Fue arrestada hace apenas un año y en primavera se pidió su liberación, diciendo que había contraído Covid-19.

En algún momento, recordó The Guardian, fue comparada con la actriz Angelina Jolie, a quien se parecía en algunas de sus fotos, para hacer campaña por su liberación, diciendo: "La República Islámica tiene una historia de atormentar a las mujeres. Necesitamos estar unidos contra este apartheid de género".

"Diez años de cárcel para la instagramer iraní que utilizó el maquillaje y Photoshop para convertirse en una Angelina Jolie zombie", lamentó ayer Masih Alinejad, una conocida activista iraní comprometida con la causa de las mujeres y los padecimientos que sufren en la República Islámica, indica ABC España.

Según The Guardian, sus abogados habían pedido que se le pusiera en libertad bajo fianza y señalaron su edad en el momento en que cometieron los presuntos delitos. El mismo medio menciona que todavía espera un indulto después de la condena.