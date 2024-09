Denuncian a Miss Mundo y Miss America por exclusión de madres

Nueva York, 16 sep (EFE).- Una mujer denunció este lunes en Nueva York a la organización de Miss Mundo y de Miss America por una norma de ambos concursos de belleza que impide a las mujeres con hijos competir en los certámenes.

La demanda fue presentada hoy en la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York por Danielle Hazel, una neoyorquina de 25 años, junto con su abogada Gloria Allred, que está especializada en igualdad de género y ha defendido con anterioridad a personalidades como O.J. Simpson.

Las normas de Miss Mundo y Miss America establecen que las candidatas deben estar "solteras, no tener hijos, no estar embarazadas y no tener dependientes legales", lo cual impide a Hazel -madre de un niño de seis años- competir.

Hazel soñaba con presentarse tanto a Miss Mundo como a Miss America no solo por el reconocimiento mundial y el dinero que aportan estos concursos, sino también por "las plataformas benéficas que ofrecen", algunas relacionadas con ayudar a niños sin recursos en la Gran Manzana.

"Creemos que estos requisitos discriminan a las mujeres que son progenitoras, infringen la ley del Estado de Nueva York y la ordenanza municipal que prohíbe la discriminación por razón de sexo", dijo este lunes Allred en una conferencia de prensa frente al monumento en honor a las pioneras de los derechos de la mujer, en Central Park.

Según la abogada, estas reglas -que en el caso de Miss Mundo datan de 1951 y en el de Miss America de 1921- se basan "en el estereotipo anticuado de que las mujeres no pueden ser madres y a la vez inteligentes, apasionadas, talentosas y filantrópicas".

En 2022, la abogada presentó una demanda similar contra Miss California, que tampoco permitía a las madres participar en el certamen, y la organización del concurso cambió esta norma tanto en este certamen concreto como en todos los concursos de la franquicia, incluido Miss Universo.

Gallred espera que la denuncia interpuesta hoy en la ciudad de Nueva York también triunfe y se extienda a otros estados.

En la presentación de la demanda a la prensa también estuvo Veronika Didusenko, que en 2018 ganó el certamen Miss Ucrania pero fue descalificada solo unas horas después porque la organización se enteró de que había estado casada y, además, tenía un hijo.

"Uno de los jueces (del concurso), Bohdan Yusypchuk, me señaló en directo en televisión y dijo 'tiene un hijo con 19 años y está divorciada. Creo que es un error hacer de esta persona un modelo a seguir", indicó la modelo, que demandó sin éxito al certamen ucraniano. EFE.