DEA revoca la licencia de Morris & Dickson

Luisiana.-La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos retiró el viernes a uno de los mayores distribuidores de fármacos del país su licencia para vender analgésicos altamente adictivos tras determinar que no había señalado miles de pedidos sospechosos en plena crisis de los opiáceos.

La medida contra la mayorista farmacéutica Morris & Dickson Co., que amenaza con llevarla a la quiebra, se tomó dos días después de que The Associated Press publicara un reportaje de investigación que describió cómo la DEA permitió que la compañía siguiera distribuyendo medicamentos durante casi cuatro años después de que un juez recomendara aplicarle la pena más severa por su “indiferencia negligente” hacia las reglas destinadas a prevenir el abuso de opioides.

La DEA reconoció que el tiempo que tardó en emitir su decisión final fue “más largo de lo normal para la agencia”, pero culpó en parte a Morris & Dickson por retrasar el proceso al buscar demoras debido a la pandemia de COVID-19.

Por su parte, la directora de la DEA, Anne Milgram, escribió en la orden de 68 páginas que Morris & Dickson no aceptó la responsabilidad total por sus acciones pasadas, que incluyeron el envío de 12.000 pedidos inusualmente grandes de opioides a farmacias y hospitales entre 2014 y 2018.