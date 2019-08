"Debemos librarnos de salvaguarda irlandesa"

Londres, Ing.- El primer ministro británico, Boris Johnson, insistió este sábado al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en que Bruselas debe "librarse" de la "salvaguarda" irlandesa a fin de alcanzar un acuerdo del "brexit".

A su llegada a Biarritz, Johnson hizo unas declaraciones desde el avión en las que respondía a Tusk, quien previamente se había mostrado "dispuesto" a escuchar sus ideas en relación con la salida de Londres de la UE, siempre que fueran "operativas, realistas y aceptables para todos los Estados miembros, incluida Irlanda".

Tusk afirmó irónicamente que confiaba en que Johnson no quisiera "pasar a la historia como Mr. No Acuerdo", un día antes de reunirse por primera vez con el "premier".

En respuesta a Donald Tusk, Boris Johnson sugirió que en el caso de que ambas partes no lograran alcanzar ningún acuerdo no solo sería responsabilidad de Londres.

"He dejado claro que no quiero un ´brexit´ sin acuerdo. Pero les digo a nuestros amigos de la UE que si ellos no quieren un ´brexit´ sin acuerdo, debemos librarnos de la ´salvaguarda´ irlandesa del tratado", apuntó.

"Si Tusk no quiere ser conocido como ´Mr no acuerdo´, confío en que tenga en cuenta ese punto", agregó el líder tory.