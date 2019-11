Decenas de chilenos, cegados por la policía

Santiago, Chile.- En un país acostumbrado a ver escenas de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, hay algo que alarma a muchos por lo inusual y deliberado: el uso de balines por parte de las fuerzas de seguridad para cegar a la gente que ha participado en las más recientes protestas que han sumido a Chile en su mayor crisis en la historia reciente.

El principal organismo médico de Chile tiene registradas a 230 personas que han perdido la vista tras recibir disparos en un ojo durante las manifestaciones que por prácticamente un mes han sacudido al país en demanda de mejoras sociales.

Y de ellas, al menos 50 necesitarán prótesis oculares. "Lo que significa que el paciente no sólo pierde la visión de su ojo, sino que pierde el ojo propiamente", dijo a The Associated Press el doctor Patricio Meza, vicepresidente del Colegio Médico chileno.

Los afectados tienen en promedio 30 años, el 85% de ellos son hombres. "En el 80% de ellos el daño está causado por el impacto en sus ojos un balín o de un perdigón", aseveró Meza.

"Estamos frente a una verdadera crisis sanitaria, a una emergencia sanitaria, puesto que en tan pocos días, en tres semanas tenemos el mayor número de casos con complicaciones oculares severas por golpes en el ojo", afirmó Meza.

En las manifestaciones es común ver a policías disparar sus escopetas antidisturbios, muchas veces dirigidas al cuerpo. Meza afirmó que muchas veces "son disparadas en 90 grados, es decir, directo a la cara".

Organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos han dicho que si bien es condenable cualquier acto violento de los manifestantes, eso no justifica "el uso indiscriminado de escopeta antimotines".

Meza dijo que en otros países parecen seguirse los protocolos sobre el uso de escopetas antidisturbios. En Chile "claramente no se ha cumplido".