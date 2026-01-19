Declara Sudáfrica desastre nacional por lluvias
Sudáfrica declaró el domingo un desastre nacional debido a las lluvias torrenciales e inundaciones que han causado la muerte de al menos 30 personas en la parte norte del país, además de dañar millas de hogares y arrancar carreteras y puentes.
La declaración fue realizada por el jefe del Centro Nacional de Gestión de Desastres y anunciada por el gobierno. Esto permite al gobierno nacional coordinar la respuesta al desastre. El impacto más grave se encuentra en las provincias del norte de Limpopo y Mpumalanga, donde ocurrieron las muertes. Sin embargo, el Ministerio de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales informó que al menos otras tres provincias también han sido afectadas por el clima inclemente.
no te pierdas estas noticias
Al menos 18 muertos por incendios forestales en Chile
AP
El presidente Gabriel Boric toma medidas ante la tragedia de incendios forestales en Chile.
Incendio en centro comercial de Karachi deja seis muertos y varios desaparecidos
AP
Tras un arduo trabajo de casi 24 horas, los bomberos lograron controlar el incendio en Gul Plaza, aunque hay desaparecidos.
Rector de la UNAM anuncia inversión en ciberseguridad
El Universal
Leonardo Lomelí Vanegas asegura recursos para proteger la UNAM de amenazas cibernéticas.