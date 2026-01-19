logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Fotogalería

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Declara Sudáfrica desastre nacional por lluvias

Por AP

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Declara Sudáfrica desastre nacional por lluvias

Sudáfrica declaró el domingo un desastre nacional debido a las lluvias torrenciales e inundaciones que han causado la muerte de al menos 30 personas en la parte norte del país, además de dañar millas de hogares y arrancar carreteras y puentes.

La declaración fue realizada por el jefe del Centro Nacional de Gestión de Desastres y anunciada por el gobierno. Esto permite al gobierno nacional coordinar la respuesta al desastre. El impacto más grave se encuentra en las provincias del norte de Limpopo y Mpumalanga, donde ocurrieron las muertes. Sin embargo, el Ministerio de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales informó que al menos otras tres provincias también han sido afectadas por el clima inclemente.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Al menos 18 muertos por incendios forestales en Chile
    Al menos 18 muertos por incendios forestales en Chile

    Al menos 18 muertos por incendios forestales en Chile

    SLP

    AP

    El presidente Gabriel Boric toma medidas ante la tragedia de incendios forestales en Chile.

    Incendio en centro comercial de Karachi deja seis muertos y varios desaparecidos
    Incendio en centro comercial de Karachi deja seis muertos y varios desaparecidos

    Incendio en centro comercial de Karachi deja seis muertos y varios desaparecidos

    SLP

    AP

    Tras un arduo trabajo de casi 24 horas, los bomberos lograron controlar el incendio en Gul Plaza, aunque hay desaparecidos.

    Rector de la UNAM anuncia inversión en ciberseguridad
    Rector de la UNAM anuncia inversión en ciberseguridad

    Rector de la UNAM anuncia inversión en ciberseguridad

    SLP

    El Universal

    Leonardo Lomelí Vanegas asegura recursos para proteger la UNAM de amenazas cibernéticas.

    Empresa de California demanda a agencias por incendios en Los Ángeles
    Empresa de California demanda a agencias por incendios en Los Ángeles

    Empresa de California demanda a agencias por incendios en Los Ángeles

    SLP

    AP

    Southern California Edison acusa a agencias locales por incendios en Los Ángeles