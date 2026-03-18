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Declaran nulo el "juicio del siglo" vs. cardenal

Por AP

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Declaran nulo el "juicio del siglo" vs. cardenal

ROMA.- El tribunal de apelaciones del Vaticano declaró nulo el martes el llamado "juicio del siglo" de la Santa Sede, un golpe sorprendente tanto para el legado del papa Francisco como para los fiscales vaticanos, que pusieron en el banquillo de los acusados a un cardenal ya varias personas más por presuntos delitos financieros.

En un fallo de 16 páginas, el tribunal de apelaciones emitido que tanto Francisco como los fiscales del Vaticano cometieron errores de procedimiento que anularon la acusación original contra el cardenal Angelo Becciu y los demás y requirieron llevar a cabo un nuevo juicio. El tribunal fijó el 22 de junio próximo como la fecha para el inicio del nuevo juicio.

Los abogados defensores dijeron que un fallo así era enormemente significativo, si no histórico, ya que equivale a que un tribunal del Vaticano declare que un acto del sumo pontífice no tenía efecto.

El fallo fue una victoria para la defensa y un enorme revés para los fiscales vaticanos, que han estado batallando para salvar su caso. La acusación y las condenas de 2023 contra Becciu y otros habían sido presentadas por el Vaticano y el difunto papa como prueba de su disposición a tomar enérgicas contra las irregularidades financieras en la Santa Sede.

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