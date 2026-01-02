"Defenderé la soberanía taiwanesa"

Taipéi, Taiwán.- El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, prometió defender la soberanía de la isla autogobernada frente a las "ambiciones expansionistas" de China, días después de que Beijing concluyera unas maniobras militares con fuego real cerca de sus costas.

"Ante el aumento de las ambiciones expansionistas de China, la comunidad internacional está pendiente de si el pueblo taiwanés tiene la determinación de defenderse", señaló Lai en su discurso de Año Nuevo.

"Como presidente, mi postura siempre ha sido clara: salvaguardar firmemente la soberanía nacional, reforzar la defensa nacional y la resiliencia de toda la sociedad, y construir de manera integral un mecanismo de disuasión y defensa democrática efectivo", agregó.

Las declaraciones de Lai se produjeron días después de que China concluyera unos ejercicios con fuego real alrededor de Taiwán, que incluyeron lanzamiento de cohetes y el despliegue de aviones y buques de guerra. Beijing había expresado su malestar por una venta de armas prevista de Estados Unidos a Taiwán, así como por los comentarios de la nueva primera ministra de Japón acerca de una posible intervención en caso de ataque chino a la isla.

