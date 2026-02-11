Defiende el ICE las redadas

WASHINGTON.- Todd Lyons, el jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), defendió a los empleados de su agencia ante el Congreso el martes, respaldando sus tácticas y diciendo que no se dejarán intimidar mientras llevan a cabo los aviones de deportación masiva del presidente.

Lyons fue uno de los tres jefes de las agencias que implementan la agenda migratoria del presidente Donald Trump en testificar en una audiencia convocada tras las muertes a tiros de dos estadounidenses a manos de agentes federales. Todos ellos enfrentaron un intenso cuestionamiento de los demócratas y el apoyo de la mayoría de los republicanos sobre cómo están llevando a cabo las batidas migratorias en varias de las ciudades estadounidenses.

"Permítanme enviar un mensaje a cualquiera que piense que puede intimidarnos. Fracasarán", declaró Lyons, quien culpó a los funcionarios electos y a los manifestantes por escalar la retórica que, según él, ponía en peligro a sus agentes. Lyons, quien en varios momentos se negó a comentar directamente sobre la muerte de los dos ciudadanos estadounidenses, indicó que sus agentes no se dejarían disuadir.

"Apenas estamos comenzando", dijo en sus comentarios.

En las últimas semanas, la campaña migratoria de Trump ha sido objeto de un intenso escrutinio, especialmente tras las muertes a tiros ocurridas en Minneapolis. Las agencias también han enfrentado críticas por una serie de políticas que, según activistas, pisotean los derechos tanto de los inmigrantes como de los estadounidenses que protestan. Es poco probable que el testimonio calme las tensiones latentes sobre la política central del segundo mandato de Trump.

Lyons, el director interino del ICE, Rodney Scott, quien dirige la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y Joseph Edlow, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, hablaron ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en una audiencia que duró aproximadamente tres horas y medios.

Líderes de las agencias testifican ante una posible falta de financiamiento.

Esta es la primera vez que los tres funcionarios compararon ante el Congreso desde que el departamento recibió una gran inyección de dinero de ese organismo el verano pasado y desde que las operaciones se intensificaron en todo el país.