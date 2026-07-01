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Deja 20 heridos incendio en planta petroquímica

Por AP

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Deja 20 heridos incendio en planta petroquímica
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      NUEVA DELHI.- Un incendio en una planta petroquímica del este de India dejó al menos 20 personas heridas, cinco de ellas en estado crítico, informó la policía.

      El incendio ocurrió el martes en un oleoducto de TLCAN en una instalación operada por Haldia Petrochemicals y se propagó rápidamente a viviendas cercanas en el distrito de Purba Medinipur, en el estado de Bengala Occidental, a unos 130 kilómetros (80 millas) al suroeste de la capital estatal, Calcuta.

      Los bomberos utilizaron 12 camiones para controlar el incendio, mientras que los heridos fueron rescatados y trasladados a hospitales cercanos, indicó la policía. Entre los heridos había trabajadores de la planta y al menos dos guardias de seguridad.

      Un video desde el lugar mostraba a los bomberos rociando el incendio con agua mientras una espesa columna de humo negro se elevaba del oleoducto en llamas.

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      El nafta es un derivado del petróleo muy inflamable que se utiliza en la producción de combustibles y otros productos químicos.

      La causa del incendio no se conoció de inmediato.

      Haldia Petrochemicals señaló en un comunicado que estaba investigando el incidente.

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