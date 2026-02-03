Delcy Rodríguez busca reconciliación con Estados Unidos tras ataque en Venezuela
Tras un mes del ataque en Caracas, Delcy Rodríguez se pronuncia sobre las relaciones internacionales y la captura de Nicolás Maduro y su esposa.
Caracas, 3 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó este martes por superar las diferencias con Estados Unidos, cuando se cumple un mes del ataque del país norteamericano en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
"Tenemos que trabajar con esfuerzo, tenemos que trabajar con respeto", manifestó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.
