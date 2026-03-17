Delcy Rodríguez nombra a primo de Chávez frente a filial petrolera

CARACAS, Venezuela, marzo 17 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

(PDVSA) designó este lunes a

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, primo del fallecido presidente Hugo Chávez, como, Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corporation Inc., sus principales filiales en Estados Unidos, en un acto que sucede al reconocimiento de la Casa Blanca decomo única jefe de Estado en Caracas.Laaprobó elen su reunión celebrada el, según un comunicado oficial de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de la estatal. Se trata de la segunda ocasión en que Chávez asume este cargo: ya lo ocupó entre noviembre de 2017 y febrero de 2019, cuando fue designado por Nicolás"Los efectos prácticos delcomienzan a ejecutarse. Se concretó la actualización de los cuerpos gobernantes de PDV, Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corp con la designación de Asdrúbal José Chávez como", comentó el periodista político Eugenio Martínez.La semana pasada una decisión dirigida al sistema de justicia de Estados Unidos le dioreconocida por, otrora vicepresidenta de Nicolás, hasta que éste fue captura y extraído de Caracas por tropas estadounidenses.La decisión se relaciona con ladeante el tribunal que le juzga por "narcoterrorismo" en Nueva York, ya que el despuesto gobernante ha invocado su condición de jefe de Estado secuestrado, mientras que la Casa Blanca aseveró que desde 2019 no reconocía legalmente a ningún gobernante de Venezuela.Chávez,de 71 años egresado de la Universidad de los Andes, acumula una extensa trayectoria en el sector petrolero. Fue ministro de Petróleo y Minería (2014-2015) yentre 2020 y 2023.De acuerdo con el, herramienta interactiva desarrollada por Transparencia Venezuela, la plataforma periodística Connectas y la Alianza Rebelde Investiga, conformada por los portales informativos Runrunes, El Pitazo y TalCual, en los últimos años se han registrado al menosen la gestión del petróleo en Venezuela los cuales involucran. Algunos de estos casos entran dentro de las gestiones del primo del fallecido expresidente venezolano.