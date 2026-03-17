Delcy Rodríguez nombra a primo de Chávez frente a filial petrolera
Corrupción en sector petrolero vincula gestiones previas de Asdrúbal Chávez en PDVSA.
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CARACAS, Venezuela, marzo 17 (ANSA/EL UNIVERSAL).-Petróleos de Venezuela (PDVSA) designó este lunes a Asdrúbal Chávez Jiménez
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, primo del fallecido presidente Hugo Chávez, como presidente de PDV Holding Inc., Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corporation Inc., sus principales filiales en Estados Unidos, en un acto que sucede al reconocimiento de la Casa Blanca de Delcy Rodríguez como única jefe de Estado en Caracas.
La Junta Directiva de PDVSA aprobó el nombramiento en su reunión celebrada el 16 de marzo, según un comunicado oficial de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de la estatal. Se trata de la segunda ocasión en que Chávez asume este cargo: ya lo ocupó entre noviembre de 2017 y febrero de 2019, cuando fue designado por Nicolás Maduro.
"Los efectos prácticos del reconocimiento legal de EU a Delcy Rodríguez comienzan a ejecutarse. Se concretó la actualización de los cuerpos gobernantes de PDV, Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corp con la designación de Asdrúbal José Chávez como presidente de las 3 filiales", comentó el periodista político Eugenio Martínez.
La semana pasada una decisión dirigida al sistema de justicia de Estados Unidos le dio estatus de única jefe de Estado reconocida por Washington a Delcy Rodríguez, otrora vicepresidenta de Nicolás Maduro, hasta que éste fue captura y extraído de Caracas por tropas estadounidenses.
La decisión se relaciona con la estrategia de defensa de Maduro ante el tribunal que le juzga por "narcoterrorismo" en Nueva York, ya que el despuesto gobernante ha invocado su condición de jefe de Estado secuestrado, mientras que la Casa Blanca aseveró que desde 2019 no reconocía legalmente a ningún gobernante de Venezuela.
Chávez, ingeniero químico de 71 años egresado de la Universidad de los Andes, acumula una extensa trayectoria en el sector petrolero. Fue ministro de Petróleo y Minería (2014-2015) y presidente de PDVSA entre 2020 y 2023.
De acuerdo con el Corruptómetro, herramienta interactiva desarrollada por Transparencia Venezuela, la plataforma periodística Connectas y la Alianza Rebelde Investiga, conformada por los portales informativos Runrunes, El Pitazo y TalCual, en los últimos años se han registrado al menos 92 casos de presunta corrupción en la gestión del petróleo en Venezuela los cuales involucran USD 42.321 millones. Algunos de estos casos entran dentro de las gestiones del primo del fallecido expresidente venezolano.
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