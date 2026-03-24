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Delcy Rodríguez participa en foro económico virtual en Miami

Delcy Rodríguez intervendrá de forma remota en evento que reúne a más de mil líderes económicos y tecnológicos.

Por EFE

Marzo 24, 2026 08:29 p.m.
A
Delcy Rodríguez participa en foro económico virtual en Miami

Miami (EE.UU.), 24 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participará este miércoles de forma virtual en un foro económico que se celebra en Miami, en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervendrá el próximo viernes.

Foro económico FII Priority en Miami Beach

Según confirmaron a EFE organizadores del foro FII Priority en Miami Beach, Rodríguez intervendrá de manera remota en el evento, que se celebra entre el jueves y sábado, y reunirá a líderes globales del ámbito económico y tecnológico.

El encuentro, centrado en inteligencia artificial (IA) e inversiones, congrega a más de 1.000 líderes empresariales y figuras internacionales, entre ellos el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, además de altos ejecutivos y responsables políticos.

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Contexto político y judicial de Venezuela

La intervención de Rodríguez se produce en medio de la compleja relación entre Washington y Caracas tras la operación militar del pasado 3 de enero en la que fuerzas estadounidenses capturaron al entonces gobernante Nicolás Maduro y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos judiciales.

Rodríguez asumió la presidencia encargada tras la captura de Maduro, quien comparecerá este jueves, junto con su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y corrupción.

El FII Priority, que se celebra en Miami Beach durante tres días, forma parte de una serie de encuentros globales que reúnen a líderes, inversores y responsables políticos para debatir sobre los principales retos económicos y tecnológicos a nivel internacional.

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