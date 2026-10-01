Delegación iraní deja EU tras fracaso en diálogo

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Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó el lunes a la delegación iraní que participó en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) abandonar el país después de que las negociaciones entre Washington y Teherán quedaran estancadas, según funcionarios estadounidenses citados por el medio especializado Axios.

Entre los integrantes de la delegación estaba el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, a quien la misión estadounidense ante la ONU comunicó, por orden de Rubio, que debía salir inmediatamente de Nueva York. La delegación partió horas después hacia Doha en un vuelo que salió a la 1:20 de la madrugada del martes.

La decisión se produjo después de que mediadores de Catar intentaran acercar las posiciones de Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra, pero las conversaciones no lograron avances y ambas partes mantuvieron sus posiciones.

Según un funcionario estadounidense citado por Axios, la delegación iraní había "sobrepasado su bienvenida" porque la Asamblea General ya había concluido.

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