Demócratas acusan a Trump de "mentir" sobre conclusiones del informe Mueller

"El presidente Trump está mintiendo cuando dice: 'No hubo conspiración, no hubo obstrucción' y que ha sido exonerado", dijo el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU., Jerry Nadler, en una rueda de prensa en Nueva York.



Preguntado sobre un posible juicio político para destituir a Trump, Nadler defendió que "todas las opciones están sobre la mesa" y que "nada debería descartarse".



El legislador demócrata, representante por el estado de Nueva York, hizo estas declaraciones después de que Mueller compareciera en el Departamento de Justicia para hablar de la investigación de dos años que lideró sobre los lazos entre la campaña de Trump para las elecciones de 2016 y Rusia.



"Ya que el fiscal especial Mueller no pudo hacer una acusación penal contra el presidente, es responsabilidad del Congreso responder a los delitos, mentiras y otras ofensas del presidente", señaló Nadler en un comunicado emitido horas antes de su conferencia de prensa.



La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, coincidió con Nadler al asegurar que es tarea del Congreso "investigar y hacer responsable al presidente de su abuso de poder".



"El informe reveló que el presidente aceptó la injerencia rusa en las elecciones y expuso once instancias de obstrucción del presidente a la investigación. El Congreso considera sagrada su responsabilidad para investigar y hacer responsable al presidente de su abuso de poder", sostuvo Pelosi en un comunicado.



Por su lado, el ex vicepresidente Joe Biden, que lidera las encuestas para la candidatura presidencial demócrata de cara a las elecciones del próximo año, señaló que "nadie debería disfrutar lo que sería sin duda un proceso divisorio, pero que puede ser inevitable si esta Administración continúa por este camino".



El fiscal especial dio por terminada en marzo pasado la investigación sobre los supuestos vínculos entre el equipo electoral de Trump y Rusia en la campaña para las elecciones de 2016.



El informe escrito por Mueller y enviado al Congreso señala que no hay pruebas de nexos entre el entorno de Trump y el Kremlin, a la vez que no alcanzó una conclusión sobre una posible obstrucción a la Justicia por parte del mandatario. Pelosi