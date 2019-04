Demócratas acusan a Trump de obstruir justicia y reclaman a fiscal testificar

"El informe editado pinta un retrato impresionante de corrupción. (...) Trump ha pasado toda su Presidencia involucrado en una campaña continua de obstrucción, intimidación y abuso de poder. Nadie está por encima de la ley", señaló el presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC, en inglés), Tom Pérez, en un comunicado.



El secretariado del partido cargó contra el fiscal general de EE.UU., William Barr, por haber defendido a Trump y haber asegurado que las pesquisas de Mueller concluyeron que no existió obstrucción a la justicia por parte del presidente.



"En lugar de actuar como el abogado del pueblo estadounidense, el fiscal general se ha convertido en el abogado personal del presidente", agregó Pérez.



En la misma línea se expresaron los pesos pesados del partido en el Congreso, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.



Para los congresistas, existen diferencias "marcadas" entre lo que ha aseverado Barr sobre la posible obstrucción de Trump y los apuntes de Mueller en su informe.



"Mientras continuamos revisando el informe, una cosa está clara: Barr presentó una conclusión de que el presidente no obstruyó la justicia, mientras que el informe de Mueller parece socavarla", apuntaron.



De acuerdo a la versión desclasificada hoy del informe sobre la pesquisa, Trump "se implicó en esfuerzos para coartar la investigación" de Mueller y sus respuestas escritas a las preguntas de ese funcionario fueron "inadecuadas".



"El presidente Trump reaccionó negativamente al nombramiento del fiscal especial (Mueller). Le dijo a sus asesores que era el fin de su Presidencia", señala la versión del informe publicada por el Departamento de Justicia.



Ese análisis de Mueller y su equipo se hizo público poco después de que el fiscal general, William Barr, defendiera ante los periodistas que no hay "pruebas suficientes" de que Trump obstruyera la justicia en el contexto de la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.



Por este motivo, el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Jerrold Nadler, y el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, ambos demócratas, reclamaron que Mueller debe testificar "lo antes posible" ante el Congreso sobre sus hallazgos.



"Tal como he comunicado ya al Departamento de Justicia, solicito su testimonio ante el Comité Judicial lo antes posible -no más tarde del 23 de mayo de 2019", escribió Nadler en una carta enviada a Mueller, que el legislador hizo pública en su cuenta de Twitter.