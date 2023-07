Dentista de Colorado acusado de envenenar a su esposa con arsénico y cianuro

DENVER (AP) — Los investigadores dicen que un dentista de Colorado acusado de matar a su esposa investigó cómo envenenarla y salirse con la suya mientras tenía una aventura, buscando en internet preguntas como "¿Se puede detectar arsénico en la autopsia?".

El miércoles, los fiscales se disponían a presentar evidencia contra James Craig ante un juez para demostrar que debe ser juzgado por asesinato en primer grado por la muerte de Angela Craig en marzo.

La policía cree que, para mantener su amorío con otra mujer, el dentista, de 45 años, mezcló arsénico y cianuro con los batidos de proteínas que tomaba su esposa antes de ejercitarse, según documentos judiciales. Craig todavía no presenta una declaratoria de culpabilidad o inocencia.

Su abogado, David M. Beller, se negó a comentar sobre las acusaciones contra su cliente.

Angela Craig murió después de que le quitaran el soporte vital durante su tercer viaje al hospital en marzo. Estuvo casada con su esposo durante 23 años y era madre de seis hijos, según su obituario.

Mientras ella languidecía en el hospital, con los médicos incapaces de averiguar qué le pasaba, la policía en el suburbio de Aurora, en Denver, alegó que su esposo se estaba reuniendo con otra mujer, la también dentista Karin Cain, quien voló desde Texas para visitarlo. La policía comenzó a investigar a James Craig después de que su compañero de práctica dental y amigo, Ryan Redfearn, le dijera a una enfermera que Craig pidió cianuro de potasio a pesar de que no lo necesitaban para su trabajo, según evidencias de los investigadores.

Cain, una ortodoncista, le dijo a "Good Morning America" de ABC que estaba en proceso de divorciarse de su esposo por casi 30 años cuando conoció a James Craig en una conferencia dental en febrero. Dijo que estuvieron juntos durante tres semanas. Cain dijo que no quería tener una relación con alguien casado y que no le gusta que la llamasen "amante" de Craig.

"No me gusta esa etiqueta", dijo Cain. "Si hubiera sabido la verdad, no habría estado con esta persona".

Cuando se le preguntó si pensaba que Craig mató a su esposa para estar con ella, Cain dijo que no planeaban un futuro juntos.