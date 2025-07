Denuncia HRW abusos en centros de detención de migrantes en Florida

Migrantes en un centro de detención en Miami fueron encadenados con las manos atadas a la espalda y obligados a arrodillarse para comer comida de platos de espuma de poliestireno, "como perros", denunció la organización Human Rights Watch, en un reporte publicado este lunes sobre las condiciones de hacinamiento en tres instalaciones del sur de Florida.

En el informe, titulado "Sientes que tu vida se acabó", HRW se basa en testimonios de 11 personas detenidas en la actualidad o recientemente, algunas de las cuales tuvieron lugar en el centro de procesamiento Krome y en el Centro de Transición Broward (BTC); también hablaron con familiares de siete detenidos, incluyendo en el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami, y con 14 abogados especializados en inmigración, además de recurrir al análisis de datos. El reporte se realizó antes de la apertura del centro de detención Alcatraz de los Caimanes, también en Florida.

La investigación, realizada en coautoría con la organización de Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South (SOS), concluye que "a las personas en detención migratoria las tratan como menos que humanos. Estos no son incidentes aislados, sino el resultado de un sistema de detención fundamentalmente dañado que está plagado de abusos serios", según comentó Belkis Wille, directora asociada de crisis y conflicto en HRW.

Uno de los detenidos contó que los agentes los obligaron a comer encadenados, con las manos a la espalda, después de forzar al grupo a esperar horas para probar alimento: "Tuvimos que agacharnos y comer de las sillas con la boca, como perros", dijo.

Otro hombre, identificado como Harpinder Chauhan, narró que, a su llegada a Krome, pasó casi cuatro días en celdas de procesamiento sobrepobladas y muy frías, sin camas, duchas ni intimidad. "Utilicé mis zapatos como almohada. No teníamos vasos para el agua, solo un retrete con media pared para tener intimidad", detalló. El ICE se llevó sus medicamentos -incluida la insulina, que debe inyectarse cuatro veces al día, y un inhalador para el asma- y no se los devolvió, a pesar de que su familia los había entregado directamente en el centro.

Una mujer que también estuvo en Krome dijo que "sólo había un baño y estaba cubierto de caca. Le rogamos a los oficiales que nos dejaran limpiarlo, pero sólo decían, sarcásticamente: 'El personal de limpieza llegará pronto'. Nadie vino nunca a limpiar".

El reporte documentó graves violaciones de las normas médicas. El personal de los centros de detención negaba sistemáticamente a las personas con diabetes, asma, afecciones renales y dolor crónico la medicación prescrita y el acceso a los médicos. En un caso ocurrido en Krome, una mujer con cálculos biliares empezó a vomitar y perdió el conocimiento tras negársele atención médica durante varios días. Los funcionarios la devolvieron a la misma celda después de una intervención quirúrgica de urgencia para extirparle la vesícula, pero sin medicación.

Rosa, una hondureña que estuvo en BTC antes de ser deportada, dijo que golpeaban las puertas metálicas con porras todo el tiempo, elevando el estrés de las detenidas.

Rosa afirmó que vio a una mujer dominicana caerse y aparentemente sufrir un ataque. La mujer fue llevada al hospital y regresó en silla de ruedas tres días después. Rosa dijo que la mujer dominicana dijo a su familia en una llamada que presentaría una denuncia contra las autoridades de detención. Tres días después, vio cómo se llevaban a la mujer y le dijeron que de repente la deportaban.

También vio cómo Marie Ange Blaise, una haitiana de 44 años, se desplomaba y moría tras una respuesta muy tardía del agente de guardia.

Según HRW, esta muerte, y otra ocurrida en Krome, pueden estar relacionadas con la atención médica deficiente brindada en estos centros de detención.

En un incidente ocurrido en abril en la cárcel del centro de Miami, narrado por otro de los detenidos, el personal apagó una cámara de vigilancia y un "equipo de control de disturbios" maltrató a los detenidos que protestaban por la falta de atención médica a uno de ellos, que tosía sangre.

Los tres centros estaban gravemente superpoblados, según los exdetenidos.

Mujeres y hombres por igual denunciaron que pedir ayuda -especialmente de salud mental- podía dar lugar a castigos y represalias. En BTC, las autoridades recluían en régimen de aislamiento durante semanas a los detenidos que se quejaban de trastornos emocionales, lo que creaba un efecto amedrentador. Una mujer dijo: "Si pides ayuda, te aíslan. Si lloras, pueden llevarte dos semanas. Así que la gente se queda callada".

De acuerdo con el reporte, la cifra de migrantes en los centros de detención de Florida ha subido un 111% desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.

En total, hay 2 mil 524 migrantes detenidos en el Centro de Procesamiento Krome, el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami y el Centro Transicional Broward, según los últimos datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).