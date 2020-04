Denuncian 102 violaciones a DDHH por fuerzas salvadoreñas durante cuarentena

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador registra más de 100 denuncias de supuestas violaciones a la "libertad e integridad" atribuidas a la Policía y Ejército durante la cuarentena nacional ordenada por el Gobierno para frenar la propagación del COVID-19, según datos proporcionados este lunes a Efe.



De acuerdo con los registros del ente de derechos humanos son un total de 102 casos "vinculados a detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad de este país.



"La vulneración al derecho a la libertad e integridad de la personas humana es atribuible a los cuerpos de seguridad", dijo a Efe un portavoz de la institución.



Estos casos representan el 29,7 % de las supuestas violaciones a derechos humanos cometidas por instituciones estatales.



Esta información se conoce en medio de la polémica de denuncias públicas de supuestos abusos policiales y de la no votación de una segunda prórroga del estado de excepción aprobado a mediados de marzo pasado.



La Fiscalía General de la República (FGR) acusó este lunes ante un tribunal a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) por herir de bala a un joven en la zona occidental del país.



Versiones de la prensa local señalan que el policía supuestamente le dio dos tiros en las piernas luego de que el joven se negara a entregarles 50 dólares para evitar ser llevado a un centro de contención.



La Policía publicó el sábado en su cuenta de Twitter que "el agente que lesionó a un joven que se conducía en motocicleta ha sido detenido" y añadió que la víctima "no se considerará ofendida, ya que se trató de un accidente", pero dicha publicación fue borrada.



DUDAS SOBRE PRÓRROGA DE ESTADO DE EXCEPCIÓN



Los efectos del estado de excepción vencen este lunes, sin que se conozca de un nuevo acuerdo entre los partidos en la Asamblea Legislativa para ampliarlo.



El diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) Mauricio Vargas dijo hoy a la prensa que dicha prorroga "no está en discusión".



"La no aprobación de las restricciones (a garantías constitucionales) tiene en el fondo la intención de derrotar el virus del autoritarismo. No podemos dar poderes de excepción al poder (estatal) que abusa de el, que comete arbitrariedades", sostuvo el legislador en declaraciones a un canal de televisión nacional.



La prórroga del estado de excepción necesita al menos 56 votos de los 84 legisladores, de los que solo se tendrían unos 21 votos ante la negativa de Arena y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) de acompañar la medida.



Los votos claves los posee Arena, con 37 diputados, dado que el FMLN negó sus 23 votos para el estado de excepción desde el inicio por considerar que la declaración de emergencia nacional le da al Ejecutivo de Nayib Bukele las herramientas suficientes para enfrentar la pandemia.



El Salvador registró doce nuevos casos de contagio del coronavirus, con los que la cifra de personas infectadas con el virus llegó a 137, mientras que la de muertos se mantiene en 6, según datos oficiales de este lunes.



De acuerdo con el presidente del Parlamento, Mario Ponce, "hasta este momento, no existe posibilidad alguna de apoyar el decreto (de estado de excepción)".



Añadió en declaraciones a medios de comunicación que está dispuesto a convocar una sesión plenaria extraordinaria para votar la prórroga, "si hay una reflexión de los diputados de Arena".



El órgano Legislativo aprobó el domingo una prórroga de cuatro días del estado de emergencia, que vencía mañana martes, para trabajar "un nuevo decreto que se acople a todas las necesidades derivadas de la pandemia" y que "garantice los derechos constitucionales de la ciudadanía", según publicó el Congreso en su sitio oficial.