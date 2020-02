Denuncian a funeraria de EE.UU. por entregar cuerpo descompuesto de una niña

La familia de una niña que murió de un ataque de asma durante un viaje de vacaciones presentó este jueves una demanda contra una funeraria de Riviera Beach, sureste de Florida, al señalar que no congeló el cadáver y se los entregó casi irreconocible.



En medio del llanto, miembros de la familia de la niña detallaron este jueves ante la prensa a las afueras de la funeraria la terrible experiencia que los llevó a instaurar una demanda civil contra Shawn Johnson Funeral and Cremation Services.



Sus padres encomendaron a esta empresa el traslado del cuerpo de Re'Asia Washington, de 11 años, de Savannah (Georgia) a Riviera Beach, al norte de Miami.



La familia de Washington, que murió de un ataque de asma el pasado 22 de enero, se queja de que la funeraria estuvo reacia a dejarle ver el cadáver de la menor.



Agregaron que cuando finalmente pudieron hacerlo estaba en severo estado de descomposición, con mal olor y con el cuero cabelludo y otras partes de la piel levantados.



El cuerpo de Re'Asia "no fue embalsamado de manera oportuna ni fue embalsamado profesionalmente", y su cuerpo "no se mantuvo en la refrigeración adecuada", detalla la demanda interpuesta ante un tribunal de decimoquinto circuito de Florida.



El pleito legal por negligencia fue interpuesto por los padres, Ebony Morgan y Reginald Washington, que han denunciado que la menor estaba casi irreconocible.



"Lo que obtuvimos fue un cuerpo momificado que no era presentable para un servicio. Lo que obtuvimos fueron excusas... Eso no es aceptable", dijo este jueves Pierre Ifill, tío de la menor.



"No tenía uñas. Todo su cuerpo no tenía piel", había denunciado su abuela Shirley Whack, según el canal 12 News.



"Es algo sobre lo que leerías, como un cuento de hadas, es como si esto no pudiera ser verdad. Nuestra familia está devastada, nuestra familia está desconsolada", manifestó Whack a ese medio.



El cadáver de la niña, que cursaba quinto grado, fue trasladado a otra funeraria en el condado de Broward, donde se lleva a cabo la investigación sobre los sucedido.



Entre tanto. la familia realizó una ceremonia de despedida sin el cadáver.