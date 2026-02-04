Derriba avión de EU a dron iraní

WASHINGTON.- Un avión de la marina estadounidense derribó un dron iraní que se acercaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, informó el martes el Comando Central, lo que podría agravar las tensiones mientras la administración Trump advierte de posibles acciones militares para obligar a Irán a negociar.

El dron "se acercó agresivamente" al portaaviones con "intenciones poco claras" y "continuó volando hacia el barco a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses que operan en aguas internacionales", declaró el portavoz del Comando Central, el capitán Tim Hawkins, en un comunicado el martes.

El derribo ocurrió horas después de que fuerzas iraníes hostigaron a un buque mercante con bandera y tripulación de Estados Unidos que navegaba por el estrecho de Ormuz, señaló el ejército estadounidense.

El dron Shahed-139 fue derribado por un avión de combate F-35C del Lincoln, que, según Hawkins, navegaba a unos 800 kilómetros (unas 500 millas) de la costa sur de Irán. El comunicado militar señaló que ningún soldado estadounidense resultó herido y ningún equipo resultó dañado.

Luego, horas después, fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní hostigaron al buque mercante Stena Imperative, informó el ejército estadounidense.

De acuerdo con el comunicado de Hawkins, dos barcos y un dron iraní Mohajer se acercaron al barco "a alta velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero".

El destructor USS McFaul respondió y escoltó al Stena Imperative "con apoyo aéreo defensivo de la Fuerza Aérea", dice el comunicado, agregando que el buque mercante ahora navega sin problema.