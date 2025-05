Desafíos electorales en medio de la crisis venezolana

CARACAS (AP) — El recuerdo fresco de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro y la desconfianza en la autoridad electoral refuerzan la posibilidad de que sea escasa la participación en los próximos comicios legislativos y de gobernadores en Venezuela.

Los venezolanos acudirán el próximo domingo a las urnas para elegir 285 diputados de la Asamblea Nacional unicameral y 24 gobernadores y sus respectivos legislativos estatales.

Los comicios fueron convocados en enero luego de la controvertida elección presidencial de julio, en la que el organismo electoral proclamó a Maduro reelecto, un resultado desconocido por la oposición y cuestionado por varios gobiernos de la región, Estados Unidos y Europa.

"Se perdió la confianza de votar, el 28 de julio se burlaron de nosotros. No pienso votar", dijo a The Associated Press Carmen Medina, una comerciante de 36 años.

Según Roberto Briceño, sociólogo y director del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), muchos venezolanos no ven que votar sea un instrumento para "generar un cambio ni para mejorar la grave situación del país".

"La gente no ve, no encuentra una motivación para participar", aseveró Briceño. "La participación va a ser muy baja".

A eso se suma "la tristeza persistente respecto del futuro, sobre todo cuando se viene de una experiencia en la que las personas pensaron que tenían en el voto un mecanismo para el cambio y lo ejecutaron; pero después sienten que hicieron su parte y no pasó nada", acotó.

La elección se realizará casi 10 meses después de la presidencial de la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) —un organismo colegiado de mayoría oficialista— declaró ganador a Maduro horas después de que cerraran las urnas sin ofrecer un conteo detallado de los de votos.

Según el CNE, Maduro obtuvo 6,4 millones de sufragios frente a 5,3 millones que recibió el opositor Edmundo González.

González, un exdiplomático retirado de 75 años, es reconocido por algunos países como legítimo presidente electo de Venezuela, así como por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, tras presentar pruebas creíbles de su victoria ante Maduro.

Una encuesta nacional realizada entre el 29 de abril y el 4 de mayo por la firma de investigación Delphos, con sede en Venezuela, mostró que sólo 15,9% de los electores manifestaron una alta probabilidad de votar en la próxima elección.

De ellos, 74,2% dijo que votaría a favor de los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, mientras el 13,8% lo haría a favor de los candidatos asociados a Manuel Rosales y Henrique Capriles, dos dirigentes opositores que ignoraron el llamado de la líder opositora María Corina Machado, que reclama el triunfo de González, a boicotear los comicios argumentando que "no procede participar en elecciones de ningún tipo" hasta que se reconozca el resultado del 28 de julio.

Entre los principales factores para abstenerse, según el estudio de Delphos, está la falta de confianza en el CNE, la sensación de que votar no vale la pena y quienes creen que hacerlo sería abandonar el reclamo que se reconozcan los resultados de las elecciones presidenciales de julio. El estudio se basó en entrevistas a más de 1.000 mayores de 18 años inscriptos en el padrón electoral y tiene un margen de error de 2,5 puntos porcentuales.

"Respeto a quienes piensan no votar, pero el derecho que tenemos los venezolanos de votar y de expresar nuestra opinión no podemos echarlo a la basura. La lucha política hay que darla", dijo Rosales, quien busca la reelección como gobernador del estado petrolero de Zulia.

Capriles, en tanto, se postuló como candidato a legislador luego del sorpresivo levantamiento de la prohibición que pesaba en su contra para ejercer cargos públicos por 15 años.

Legisladores opositores disidentes, muchos de ellos vistos como cercanos al gobierno de Maduro, también rechazaron los llamados al boicot.

Los simpatizantes del oficialismo se mostraron dispuestos a votar, pero no ocultaron su impaciencia por la situación del país.

"Espero que Maduro saque al país de la crisis, pero que sea ya", dijo José Alvarado, un mecánico de 47 años.

En Venezuela, donde los salarios se fijan en bolívares y los precios tienen como referencia su valor en dólares, cualquier variación cambiaria abrupta como la experimentada en los últimos meses enciende las alarmas.

El economista Pedro Palma estimó que la tasa de inflación podría estar este año entre el 180% y el 200%.

Los miembros del CNE han dicho que garantizarán la mayor confiabilidad y transparencia a los partidos y sus candidatos.

"Yo creo que no hay dilema entre votar y no votar. Al final del día por esa razón, la participación va a estar en aproximadamente 20%", dijo Benigno Alarcón, politólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de esa casa de estudios.