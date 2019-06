Descarga eléctrica en parque acuático Volcano Bay de Universal Orlando deja varios heridos en EEUU

Visitantes y empleados del parque acuático Volcano Bay, perteneciente a la compañía Universal Orlando Resort, tuvieron que ser trasladados a varios hospitales después de sentir descargas eléctricas en una de sus principales atracciones, informaron este lunes medios locales.



El incidente se produjo este domingo en el parque debido a, según la empresa, "problemas técnicos" que obligaron a cerrar sus puertas, aunque este lunes volvieron a abrir, indicó el diario Orlando Sentinel.



Cuatro visitantes de Volcano Bay fueron enviados a dos centros médicos cercanos, mientras que un grupo de empleados también fue trasladado como medida de precaución, indicó el parque en un comunicado.



Los trabajadores fueron dados de alta después de comprobar que el suceso no había tenido consecuencias, aunque el comunicado no informa sobre la salud de los visitantes.



El diario indicó que un salvavidas del parque, que pidió el anonimato por miedo a perder su trabajo, explicó que se produjo un cortocircuito en la montaña rusa acuática Krakatau, una de las principales atracciones del lugar.



"Le decíamos a nuestro supervisor que nuestras piernas se estaban entumeciendo y que podíamos sentir que nuestros cuerpos irradiaban" energía, describió el socorrista sobre una sensación que no les llevó a dejar su puesto de trabajo por temor a ser despedidos.



Krakatau utiliza fuerza magnética para elevar hasta 38 metros de altura unas canoas con capacidad para cuatro personas para acabar en una vertiginosa caída.



Volcano Bay, inaugurado hace poco más de dos años, cuenta con 32 atracciones como una piscina de olas multidireccional, playas de arena y ríos.



Este parque tuvo en 2018 cerca de 1,7 millones de visitantes y forma parte de la oferta de la compañía Universal Orlando Resort, que cuenta en la ciudad con Universal Studios e Islands of Adventure.



Estos tres recintos, así como los de Walt Disney World, entre otros, hacen que Orlando, en el centro de Florida, sea considerada la capital mundial de los parques temáticos.