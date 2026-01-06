logo pulso
Mundo

Descartan ciberataque en falla de radio

Por AP

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Descartan ciberataque en falla de radio

ATENAS.- El ministro de Transporte de Grecia dijo el lunes que una falla importante en las comunicaciones por radio que cerró el espacio aéreo del país un día antes probablemente no fue un ciberataque, aunque la causa sigue bajo investigación.

Los vuelos en toda Grecia fueron suspendidos, desviados o retrasados durante varias horas edespués de que se reportó ruido en múltiples canales de comunicación del tráfico aéreo.

El ministro de Transporte e Infraestructura, Christos Dimas, afirmó, que no parecía ser un ciberataque. Describió la interrupción como "un incidente muy serio", pero enfatizó que la seguridad de los pasajeros nunca estuvo en riesgo.

La Autoridad de Aviación Civil de Grecia dijo que el ruido en todos los canales, incluidos los sistemas de respaldo, provocó el cierre, que duró varias horas antes de que las operaciones se restablecieran.

Los vuelos entrantes fueron desviados a varios países de la región, creando un gran retraso y dejando pasajeros varados.

La Asociación de Controladores de Tráfico Aéreo dijo que la interrupción subrayó sus llamados a modernizar y reemplazar equipos obsoletos.

Se inició una investigación judicial y una interna.

