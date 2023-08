Desde Google hasta Disney, celebran a los gatos en su día

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Este martes se celebra el Día Internacional del Gato, uno de los objetivos es promover la adopción de dichos animales o también para defender sus derechos.

El Fondo Internacional para el Bienestar Animal consolidó el 8 de agosto para crear conciencia sobre la protección de los derechos de los felinos y así evitar el maltrato y el abandono.

No obstante, en Estados Unidos este día se conmemora cada 20 de febrero en honor a "Socks", el famoso gato que aparecía en la Casa Blanca en el mandato del expresidente Bill Clinton.



Desde Google hasta Disney, así celebran a los gatitos en su día

Puesto que las mascotas son capaces de disminuir los niveles de estrés en los humanos, y aunado a la celebración del Día Internacional del Gato, habrá quienes tengan que brindarle un premio o una sorpresa a su michi.

Cabe destacar que los gatos no sólo son animales de compañía, sino que también pueden ayudar a incrementar los sentimientos de apoyo social y mejorar el estado de ánimo, de acuerdo con un artículo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, (NIH, por sus siglas en inglés).

En internet ya hay quienes están festejando este día haciendo honores a los peludos.

Por ejemplo, al poner en el buscador de Google la frase "Día Internacional del Gato", aparece un botón con una patita.

Al darle clic en la pantalla se pintan las patitas de un gato, asimismo se escucha el sonido de un maullido, al instante se pone la huella del animal.

Por otra parte, Disney publicó un artículo donde se mencionan cuatro películas protagonizadas por felinos:

· Los Aristogatos (1970)

· Garfield (2004)

· The Cat From Outer Space (1978)

· Un Gato del FBI (1997)

Sin duda este día es especial, pero no debe dejarse de lado tratar bien a estos animales cualquier fecha en el calendario.

Quienes no dudaron en compartir cómo llegaron "los reyes de casa" a su vida fueron los lectores de EL UNIVERSAL, quienes a través de redes sociales contaron las anécdotas de sus "michis".

"Mi regalo de cumpleaños", "en una noche de lluvia", "lo adoptamos en la calle", son algunos de los comentarios que se leen