Designa EU a seis cárteles mexicanos como terroristas ¿Cuáles son?

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de seis cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas trasnacionales, tal y como lo anunció el presidente Donald Trump, previamente.

Se trata del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y a la nueva Familia Michoacana.

La designación entrará en vigor el jueves, tras ser publicada en el Registro Federal de Estados Unidos.

El documento, difundido como versión previa en el Registro Federal, incluye a la organización criminal venezolana Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha en la designación como organizaciones terroristas.

¿Qué implica la designación?

Esta medida se adoptó después de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva el pasado 20 de enero, al llegar por segunda vez a la Casa Blanca. La disposición le daba la oportunidad a Marco Rubio de hacer las evaluaciones correspondientes por 14 días antes de tomar una decisión.

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, los carteles mexicanos de la droga, constituyen una amenaza para la seguridad de su país, superando la delincuencia tradicional de las organizaciones criminales.

Una vez hecha la designación de los cárteles mexicanos y otros grupos criminales como organizaciones terroristas, habrá implicaciones prácticas y legales, a continuación algunas.

La decisión le da la oportunidad al presidente de Estados Unidos de imponer sanciones económicas, aplicar restricciones de viaje a integrantes de las organizaciones e incluso emprender acciones militares en contra de naciones extranjeras.

También podría traer más violencia en los territorios donde operan los grupos criminales y contra las autoridades tanto mexicanas como estadunidenses.

De acuerdo con algunos especialistas, otras implicaciones al designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos afectarían directamente al país:

Violencia en aumento: Estados Unidos podría implementar acciones militares contra los cárteles dando lugar a ataques armados dentro de su territorio o incluso fuera, aumentando las posibilidades de una respuesta por parte de las organizaciones.

Comercio y relación bilateral México-EU: las relaciones entre ambos países podrían fracturarse tras la implementación de esta medida, afectando principalmente al empleo en Estados Unidos. Facilita el bloqueo de flujos de capital, así como el blanqueo de activos

Por otro lado, la migración ilegal podría ir en aumento, a pesar de las medidas implementadas por la administración Trump para frenar el flujo que llega constantemente al país por la frontera sur.

En el caso de México, el gobierno estadunidense ha utilizado la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros de 1999, también conocida como "ley de capos" para combatir las organizaciones mexicanas.

Negando a los que son considerados líderes en el tráfico internacional de droga, empresas y agentes el acceso financiero de EU y la posibilidad de hacer negocio con empresas dentro del territorio estadunidense.

"Pueden llamarlos como quieran": Sheinbaum

Ante el decreto del presidente de Estados Unidos de nombrar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ellos pueden llamarlos como quieran, pero qué va a defender la soberanía en caso de que haya acciones extraterritoriales.

"Nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada, por supuesto que no. (...) que no haya confusión de que nosotros defendemos es la soberanía. Ellos le pueden llamar como quieran, pero nosotros defendemos la soberanía", indicó.

No obstante, Sheinbaum Pardo mencionó que en caso de que el decreto de Donald Trump tiene que ver con acciones extraterritoriales, "esas no las aceptamos".

"Nosotros creemos que si bien es cierto que es indispensable avanzar en investigaciones conjuntas, por ejemplo, del lavado de dinero, que es muy importantes, porque la droga se vende en Estados Unidos, ahí está la venta de la droga", aseguró.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en este momento no es la visión del pasado de Felipe Calderón, "que ahí sí hubo una actitud completamente distinta frente al gobierno de Estados Unidos, pero no es la propuesta de aquella época en donde decretaron una guerra".

"Lo que nosotros no aceptamos es la violación de nuestra soberanía. Entonces, por eso es colaboración, coordinación, sin subordinación, sin intervencionismo, sin injerencismo. Coordinación, colaboración en el marco de los cuatro principios".