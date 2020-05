Desinfectar calles no elimina COVID-19 y es peligroso para las personas: OMS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sanitizar las calles y espacios públicos rociando desinfectante puede resultar dañino para las personas, además no sirve para eliminar el coronavirus.

La OMS advirtió, a través de en un documento sobre limpieza y desinfección ante el COVID-19, que esta medida tomada por diferentes países no es recomendable para exteriores ni interiores, pues no es efectivo para remover contaminantes y no debe usarse bajo ninguna circunstancia.

Además hacerlo en interiores podría causar daños en los ojos, la piel y en las vías respiratorias de las personas y no se reduciría la capacidad de propagación del virus.

"Rociar o fumigar en espacios exteriores, como calles y mercados, tampoco está recomendado como vía para matar el virus del COVID-19 u otros patógenos porque el desinfectante queda desactivado por la suciedad", asegura la organización en el texto.

Al respecto, los gobiernos de países como España han realizado protocolos de limpieza ante la pandemia por coronavirus, entre las medidas se encuentran el barrido de calles públicas, desinfección de superficies, entre otras.