Despliegue militar en Japón para contener ataques de osos

TOKIO (AP) — Japón desplegó al ejército el miércoles para contener el aumento en el número de ataques de osos, que han aterrorizado a los residentes de una región montañosa en la prefectura de Akita, en el norte del país.

Casi todos los días se reportan encuentros, a veces mortales, con osos pardos y osos negros asiáticos antes de la temporada de hibernación, mientras los osos buscan alimento. Han sido vistos cerca de escuelas, estaciones de tren, supermercados y en un complejo de aguas termales.

Desde abril, más de 100 personas han resultado heridas y al menos 12 han muerto en ataques de esos mamíferos en todo Japón, según las estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente divulgadas a finales de octubre.

La invasión de la creciente población de osos en áreas residenciales ocurre en una región con una población humana que envejece y disminuye rápidamente, por lo que hay pocas personas capacitadas para cazar a estos animales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El gobierno calcula que la población total de osos es de más de 54.000.

Los soldados no abrirán fuego

El Ministerio de Defensa y la prefectura de Akita firmaron un acuerdo el miércoles para desplegar soldados que colocarán trampas con comida, transportarán a cazadores locales y ayudarán a deshacerse de los osos muertos. Las autoridades dicen que los soldados no usarán armas de fuego para reducir la población de esos mamíferos.

"Todos los días, los osos invaden áreas residenciales de la región y su impacto se está expandiendo", dijo a los periodistas Fumitoshi Sato, secretario adjunto en jefe del Gabinete. "Las respuestas al problema de los osos son un asunto urgente".

La operación comenzó en un área boscosa de la ciudad de Kazuno, donde se han reportado varios avistamientos de osos y lesiones. Soldados con cascos blancos, chalecos antibalas y equipados con aerosol para osos y lanzadores de redes instalaron una trampa cerca de un huerto.

Takahiro Ikeda, un operador de huertos, dijo que los osos se han comido más de 200 de sus manzanas que estaban listas para la cosecha. "Tengo el corazón roto", dijo a la televisora NHK.

El gobernador de Akita, Kenta Suzuki, dijo que las autoridades locales estaban "desesperadas" debido a la falta de personal.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, dijo el martes que la misión de los osos tiene como objetivo ayudar a proteger la vida diaria de las personas, pero que la misión principal de los militares es la defensa nacional y no pueden proporcionar apoyo ilimitado a la respuesta al problema de los osos. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón cuentan con poco personal.

El ministerio no ha recibido solicitudes de otras prefecturas para recibir asistencia de tropas por el problema de los osos, dijo.

La mayoría de los ataques ocurren en áreas residenciales

En la prefectura de Akita, que tiene una población de aproximadamente 880.000 personas, los osos han atacado a más de 50 habitantes desde mayo, y han matado al menos a cuatro, según el gobierno local. Los expertos dicen que la mayoría de los ataques han ocurrido en áreas residenciales.

Una mujer mayor que fue a buscar setas en el bosque fue encontrada muerta el fin de semana en un aparente ataque en la ciudad de Yuzawa. Otra mujer mayor de la ciudad de Akita fue asesinada tras encontrarse con un oso mientras trabajaba en una granja a finales de octubre. Un repartidor de periódicos fue atacado y herido en la ciudad de Akita el martes.

El miércoles, una residente de la ciudad de Akita avistó dos osos en un árbol de caqui en su jardín. Estaba dentro de su casa y filmó a los animales mientras caminaban alrededor durante unos 30 minutos. Dijo a una cadena de televisión local que, en un momento dado, los osos parecían querer entrar en la habitación en la que estaba, y se alejó de la ventana.

Los vecindarios abandonados y las tierras de cultivo con árboles de caqui o castaños suelen atraer a los osos a las áreas residenciales. Una vez que encuentran comida, vuelven una y otra vez, dicen los expertos.

Un llamado a entrenar más cazadores

Los expertos afirman que la población envejecida y en declive de Japón en las áreas rurales es una de las razones del creciente problema. Dicen que los osos no están en peligro de extinción y deben ser controlados para mantener la población bajo control.

Los cazadores locales también están envejeciendo y no están acostumbrados a cazar osos. Los expertos dicen que la policía y otras autoridades deberían ser capacitadas como "cazadores del gobierno" para ayudar a controlar a los animales.

El gobierno estableció un grupo de trabajo la semana pasada para crear una respuesta oficial a los osos para mediados de noviembre. Las autoridades consideran la posibilidad de realizar encuestas de población de osos, usar dispositivos de comunicación para emitir advertencias de osos y revisiones a las reglas de caza.

La falta de medidas preventivas en las regiones del norte ha provocado un aumento en la población de esos animales, dijo el ministerio.