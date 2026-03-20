Destruidas, las defensas iraníes, dice Netanyahu

Dubái, EAU.- Irán intensificó el jueves sus ataques contra instalaciones de petróleo y gas en todo el Golfo Pérsico, elevando drásticamente la apuesta en una guerra que está enviando ondas de choque a toda la economía mundial.

Los ataques, en represalia por un ataque israelí contra un yacimiento de gas iraní clave, dispararon los precios del combustible y plantearon el riesgo de arrastrar directamente a los vecinos árabes de Irán al conflicto.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció a última hora del jueves que, a petición del presidente Donald Trump, Israel se abstendrá de realizar más ataques contra el yacimiento de gas iraní.

Netanyahu dijo que Irán ya no tiene la capacidad de enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos, aunque no aportó pruebas.

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En un discurso televisado, Netanyahu declaró que "las defensas aéreas de Irán han quedado inutilizadas, su marina yace en el fondo del mar... su fuerza aérea está casi destruida".

En Washington, el presidente Donald Trump afirmó que Israel no volvería a atacar South Pars, pero advirtió en redes sociales que, si Irán continuaba atacando la infraestructura energética de Qatar, Estados Unidos tomaría represalias y volaría "masivamente la totalidad" del yacimiento.

Preguntado más tarde sobre la posibilidad de que se desplieguen tropas terrestres de Estados Unidos en Irán, Trump respondió: "No. No voy a poner tropas en ninguna parte".

Las autoridades locales informaron que también fueron atacadas por Irán dos refinerías en Kuwait y las operaciones de gas en Abu Dabi.

En Israel, más de media docena de oleadas de ataques iraníes dirigidos contra grandes partes del país enviaron a millones de personas a refugios. Los ataques causaron daños a edificios, pero no se reportaron víctimas significativas.

Más de 1,300 personas en Irán han muerto durante la guerra.

Los ataques israelíes contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, en el Líbano han desplazado a más de 1 millón de personas —aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno libanés, que afirma que más de 1,000 personas han muerto. Israel dice que ha matado a más de 500 combatientes de Hezbollah.

En Israel, 15 personas han muerto y al menos 13 militares de Estados Unidos han muerto.