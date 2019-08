Detecta SRE alza en EU de grupos supremacistas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detectó que entre 2017 y 2018 se incrementó 50% la aparición de organizaciones de supremacistas blancos en Estados Unidos.

La cancillería obtuvo dicha información con base en un estudio elaborado por la organización no gubernamental Southern Poverty Law Center, en el cual se detalló que en 2017 el número de crímenes de odio ascendió a 7 mil 175, 17% más que en 2016.

El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade Kuri, advirtió que en la Unión Americana se han cometido "horrores" sobre la base de una retórica racial, nativista y antimexicana. El funcionario estuvo presente en una ceremonia luctuosa, que se llevó a cabo para recordar a las víctimas de la matanza en El Paso, Texas, el pasado 3 de agosto.

"Estos horrores son todo lo contrario del mundo que queremos construir. Es mi deber decirles a todos ustedes, en nombre del gobierno de México, que condenamos firmemente esta tragedia y que no descansaremos hasta tomar medidas para que nunca más se repita un acontecimiento como este [el de El Paso, Texas]", sostuvo Seade Kuri.

Llamó a las autoridades y a la comunidad hispana en Estados Unidos a trabajar juntos en contra de la discriminación y odio. Las víctimas, entre las cuales ocho fueron mexicanos que murieron, dijo, eran personas con dignas aspiraciones, injustamente atacadas por su color de piel, lengua y cultura.

A la ceremonia luctuosa, celebrada en el estadio de beisbol Southwest University Park, también asistieron por parte de México el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada.

Por parte de las autoridades de Estados Unidos participaron el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan; el gobernador de Texas, Gregg Abbott, y el alcalde de El Paso, Dee Margo, así como líderes religiosos.

El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte indicó que como parte de las acciones para que estos actos no se repitan, el gobierno mexicano emprenderá acciones legales contra el autor de este acto terrorista que fue en contra de ciudadanos mexicanos, además se solicitará la cooperación de Estados Unidos para que se determine si hay otros sujetos involucrados, incluyendo organizaciones de supremacía blanca.

"Estas acciones, por importantes que sean, no son suficientes. Si queremos superar esta amenaza, no será con medidas aisladas. Nuestra comunidad hispana debe unirse en solidaridad y alzar su voz.

"Así que también convocaremos a importantes organizaciones hispanas a una asamblea general en los próximos días para coordinar acciones conjuntas. Unidos contra todas las formas de discriminación y odio, prevaleceremos", mencionó el diplomático.

Entre las organizaciones que serán convocadas están la Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), Cámara Hispana de Comercio, Chicanos por la Causa, Federación Hispana, la Fundación del Patrimonio Hispánico, así como el Instituto de Liderazgo Hispano de los Estados Unidos.

"Nuestra cultura y orígenes son más grandes que cualquier acto de violencia. Demostrémoslo en este difícil momento y sigamos construyendo una región de oportunidades para todos", puntualizó Seade Kuri.

Responde Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos en México respondió a la nota diplomática que se envió luego de la matanza del pasado 3 de agosto en El Paso, Texas. Señaló que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) dedica mayores recursos a la indagatoria del ataque y de otras posibles amenazas terroristas internas contra mexicanos.

"La embajada comparte la preocupación de México sobre el terrible incidente y aprecia su interés en la investigación en curso. Esta representación diplomática está comprometida a compartir con la Fiscalía General de la República [FGR], y en su caso con otras dependencias del gobierno mexicano, cualquier información específica sobre la pesquisa del ataque en El Paso, así como información sobre amenazas", detalló.