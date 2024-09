Caso del hombre detenido en Turquía vinculado con el Mossad

PRISTINA, Kosovo (AP) — El abogado de la familia de un hombre de Kosovo acusado en Turquía de transferir dinero a agentes del Mossad insistió el miércoles que el hombre es inocente y ofreció la cooperación de la familia en la investigación.

El sospechoso, identificado como Liridon Rexhepi, entró a Turquía el 25 de agosto y fue detenido el viernes y formalmente arrestado el martes, informó la agencia de noticias Anadolu. Según el reporte, al ser interrogado confesó que realizó las transferencias de dinero.

Desde enero, las autoridades turcas han detenido a docenas de personas acusándolas de recabar información sobre individuos, en su mayoría palestinos residentes de Turquía, para la agencia de espionaje israelí.

Israel no ha comentado sobre los arrestos.

En Pristina, la capital de Kosovo, el abogado Arianit Koci dijo que la familia de Rexhepi está "asombrada por este arresto" y convencida de que "él no tiene nada que ver con estos cargos".

"Tanto la familia como Liridon están dispuestos a cooperar totalmente con las autoridades", dijo el abogado a The Associated Press, añadiendo que "debido a la sensibilidad del caso, no hay información que yo pueda compartir con el público".

"Estamos convencidos de que nuestro hermano es inocente porque jamás estuvimos involucrados en las acusaciones mencionadas, ni como familia ni solo Liridon", escribió Koci en Facebook.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sido uno de los más fuertes críticos de la acción militar israelí y ha alabado al grupo palestino Hamás, calificándolo de un grupo de liberación.

En mayo, Turquía suspendió todo su comercio con Israel y ha solicitado participar en la causa que se le sigue a Israel, por acusaciones de genocidio, en una corte internacional.